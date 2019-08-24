ببجي تطلق نسخة جديدة أقل مساحة لمستخدمي الهواتف الذكية.. تعرف على لعبة المغامرات الأشهر عالميا.. والقائمة الكاملة للمنصات التي تدعمها

إطلاق نسخة "لايت" من لعبة الفيديو الشهيرة ببجي "PUBG"

النسخة الجديدة تتطلب مساحة لا تتجاوز 490 ميجابايت للتنزيل على الهاتف

إصدار "ببجي لايت" يتضمن خريطة مصغرة تستوعب 60 لاعبًا في مباريات مدتها 10 دقائق

أطلقت شركة "Tencent Games" الصينية، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة "ببجي"، خلال الأيام الماضية، نسخة (لايت) مخصصة للهواتف الذكية قليلة المواصفات والمساحة، من لعبة المعارك القتالية "pupg mobile lite"، وهى نسخة مصغرة من لعبة ببجي الأساسية.





وتتطلب النسخة الجديدة مساحة لا تتجاوز 490 ميجابايت للتنزيل على الهاتف، وأقل من 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لتشغيلها بفعالية، فهى أخف وأسرع من الإصدار الرئيسي، بحسب ما ذكره موقع "Tech spot" التقني.

تعرف على لعبة PubG

طريقة لعب ببجي PUBG

المنصات التي تدعم لعبة بوبجي PUBG

عدد مستخدمي لعبة بوبجي PUBG

طريقة لعب ببجي PUBG من جهاز الكمبيوتر

تعتبر لعبة ببجي "PUBG" إحدى أكثر الألعاب القتالية المتداولة مؤخرًا بين مستخدمي الهواتف الذكية، والتى حققت أعلى نسبة مبيعات في أقل وقت منذ إصدارها، خاصة عند بدء انتشارها على الهواتف الذكية، حيث تمكنت من حصد شهرة كبيرة بين عشاق الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن هناك ملايين اللاعبين الذين يدخلون على خوادم اللعبة في كل دقيقة، إلا أن بعضًا من مستخدمى الهواتف ذات مواصفات أقل وقليلة المساحة يرغبون في لعب اللعبة على هواتفهم.ويحتوى إصدار "ببجي لايت" على خريطة مصغرة تم تصميمها لكي تستوعب 60 لاعبًا في مباريات تكون مدتها 10 دقائق، والذى كان يبلغ الحد الأقصى للاعبين في الإصدار الأساسي 100 لاعب في الفريق الواحد، وتأتي "ببجي لايت" برسومات جرافيك رائعة، وبها أسلحة ومركبات ومكافآت عديدة للاعبين المبتدئين، حيث يوجد بها سلاح جديد (RPG-7) ومواقع جديدة لتدريب الرماية وقسم الشرطة والوادي.اسم لعبة ببجي "PubG" هي اختصارًا لـ "PLAYER UNKNOWN’S BATTLE GROUNDS" أو ساحة معارك اللاعبين المجهولين، تم طرحها في 23 مارس عام 2017، والتي طورتها شركة (PUBG Corporation) التابعة لشركة "Bluehole" الكورية الجنوبية.وصدرت في نسختين في أوائل عام 2018 لمنصتي iOS وأندرويد من تطوير شركة "Tencent Games"، والتي قامت بالتعاون مع شركة "Bluehole" لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وتعمل بنفس المحرك الذي تعمل به النسخة الأصلية منها، وتم تطوير النسخة الأصلية من قبل شركة "Bluehole"، وتحتوي اللعبة على اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.وتأتي فكرة لعبة ببجي "PUBG" مستوحاة من فيلم (Battle Royale) الياباني الذى صدر عام 2000، وهو فيلم عن مجموعة من طلاب المدارس الذين أجبرتهم الحكومة اليابانية على القتال، كما أنها شبيهة بفكرة سلسلة أفلام "The Hunger Games"، والتي يتصارع فيها مجموعة من الأشخاص حتى الموت مستخدمين أسلحة مختلفة في ساحة المعركة.ويمكن للمستخدم من خلال "ببجي" اللعب مع مجموعة أخرى من اللاعبين تصل إلى 100 لاعب عبر الإنترنت، وذلك مع إمكانية اللعب كلاعب منفردا أو ضمن مجموعة لاعبين كفريق واحد، وعلى المستخدم النجاح في قتال اللاعبين الآخرين على الجزيرة المصممة كساحة للقتال، مع وجود مجموعة من الأسلحة والمعدات والضمادات وغيرها، الموزعة بشكل عشوائي على الجزيرة والتي تساعد اللاعب على قتال الآخرين والنجاة من الموت، وذلك خلال وقت محدد يبلغ 30 دقيقة فقط، وتعتمد اللعبة كليًا على مدى نجاح اللاعب في التخطيط الاستراتيجي واللعب وفقا للخطة للنجاة في المعركة دون إصابة.وتبدأ لعبة ببجي "PUBG" بأن يكون اللاعب على متن طائرة، وعليه أن يهبط على المنطقة المحددة على الخريطة، ويتغير مسار الرحلة مع كل جولة يبدأها المستخدم، وعلى المستخدم أن يحدد أفضل وقت للقفز، ومع بداية اللعبة لن يتسطيع المستخدم سوى تخصيص الملابس، وبمجرد هبوطه يبدأ بسرعة في البحث عن الأسلحة والدروع وغيرها من المعدات التي توفرها اللعبة في المباني والأماكن المختلفة فيها الموزعة على الجزيرة، وفي حالة قتله للاعب آخر باللعبة، يمكن الاستيلاء على معداته واسلحته، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت عند الانتهاء من جولة ما في اللعبة، وتقدر المكافأة اعتمادا على المدة التي تمكن اللاعب فيها من النجاة من القتال.تتوفر لعبة ببجي لأجهزة ويندوز من خلال منصة Steam، كما تتوفر لأجهزة مايكروسوفت (Xbox One)، بالإضافة إلى (PlayStation 4)، لكن اللعبة اكتسبت شعبيتها الكبيرة من توفرها مجانًا لكل من أجهزة أندرويد وأجهزة iOS.ووفقا للتقارير، فإن عدد مستخدمي اللعبة عبر الهواتف الذكية بلغ حوالي 20 مليون مستخدم نشط يوميًا في سبتمبر الماضي عام 2018، ويلعبها أكثر ما يقرب من 1 مليون مستخدم لعبة بوبجي من خلال أجهزة ويندوز عبر منصة (Steam)، كما يزيد عدد مرات تحميل اللعبة من قبل مستخدمي أندرويد عبر "متجر جوجل بلاي" عن 100 مليون مرة.وسجلت لعبة ببجي رقمًا قياسيًا في عدد وجود اللاعبين على المنصة، أو الذين يلعبون اللعبة في نفس الوقت، والذي بلغ حوالي 1.342.857 لاعب في 17 سبتمبر من عام 2017، ليتجاوز بذلك عدد لاعبي لعبة "Dota 2".ومن أهم مزايا لعبة "بوبجي" التي جعلتها تحقق شعبيتها الكبيرة بين مستخدمى ألعاب الفيديو، هى ميزة "التواصل صوتيا بين اللاعبين" الآخرين بجودة عالية وكأن اللاعب يجري مكالمة صوتية أثناء اللعب، وهو ما أتاح للعديد من المستخدمين التواصل مع أصدقائهم، بالإضافة إلى تكوين صداقات جديدة من خلال اللعب مع لاعبين آخرين من دول مختلفة حول العالم، وذلك إلى جانب توفرها مجانًا لكل من هواتف أندرويد وآيفون، ودون دفع أى اشتراكات داخل اللعبة.وتتميز لعبة ببجي بالرسوميات عالية الدقة إلى جانب دعم ميزة الواقع المعزز للتصميم، بالإضافة إلى سلاسة الاستخدام وتحديث الخرائط أو مسارات اللعب والأسلحة باستمرار، ووفقا للاعبين فإن الشركة المطورة تعمل على إصلاح المشاكل باستمرار في "PUBG Mobile" والإصدارات الأخرى، مع إمكانية التحكم في الإعدادات للحصول على أفضل تجربة للعب على الهاتف.وتتوفر لعبة "PUBG Mobile" للتحميل مجانًا لهواتف وأجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، كما تتوفر للتحميل مجانًا لهواتف آيفون وأجهزة iOS من خلال متجر أبل للتطبيقات، هذا بالإضافة لتوفرها من خلال أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل ويندوز عبر منصة (Steam) مقابل 29.9 دولار أمريكي، إلى جانب توفر لعبة "ببجي" أيضا لكل من جهاز الألعاب (اكس بوكس وان) من مايكروسوفت بسعر 29.9 دولار.تتوفر لعبة ببجي مجانًا فقط على الهواتف الذكية سواء آيفون أو أندرويد، وعند الحاجة إلى اللعب على الكمبيوتر أو شاشة ذكية، لابد من شراء اللعبة مقابل حوالي 30 دولارا أمريكيا، ولكن يمكنك تحميل محاكي أندرويد "بلوستاكس" على جهاز الكمبيوتر، والذي يتيح لك تشغيل تطبيقات أندرويد على أجهزة ويندوز، ثم البحث عن اللعبة وتثبيتها وبدأ اللعب، ويتميز بلوستاكس بإمكانية تعيين مفاتيح خاصة للعب في لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى تسريع الألعاب عند العمل على شاشة أكبر، إلى جانب الحصول على إرشادات خاصة بالألعاب مثل لعبة ببجي.