بـ هوت شورت.. ريم مصطفى بـ إطلالة مثيرة فى أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.



وظهرت ريم فى الصورة مرتدية هوت شورت جينز، وتيشرت أبيض، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها.



وأطلقت ريم مصطفى من خلال الصورة نظرة ساحرة جذابة كعادتها.



كانت ريم مصطفى شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى" من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.