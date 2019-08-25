يوم سعيد .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عطلته مع زوجته وابنائه

شارك كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفينتوس الايطالي جمهوره بصورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام اثناء قضاء عطلته .



وظهر كريستيانو رونالدو في الصورة برفقة زوجته جورجينا رودريغيز مع اطفالهم، وعلق رونالدو علي الصورة قائلا: "يوم احد سعيد مع العائلة ".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعي كريستيانو رونالدو عبر انستجرام.



وقاد رونالدو تشكيل فريق يوفينتوس الايطالي للفوز امس بهدف نظيف علي فريق بارما في مواجهات الدوري الايطالي.