ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:10 م
نخفاض أسعار السيارات
نخفاض أسعار السيارات والسلع المستوردة من الخارج
حسن رضوان
توقع حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض أسعار السيارات والسلع المستوردة من الخارج بنسبة 1.5% نتيجة لـ قرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن معظم المستوردين سوف يتجهون لاستيراد السيارات والسلع الأخرى بسبب انخفاض أسعار الإقراض من البنوك بهذا النسبة مما سينتج عنه تنافسية في السوق وانتعاشه تنعكس بالإيجاب على تخفيض اسعار السيارات والسلع والمنتجات الاخرى.

كان البنك المركزي المصري، أرجع خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

وأضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أن اللجنة ستستمر في متابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسباب خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي

بعد خفض سعر الفائدة 1.5%.. خبير: مؤشرات الاقتصاد المصري تهيأت لقرار المركزي

بعد خفض أسعار الفائدة 1.5%.. خبير يتوقع انتعاشة بالبورصة المصرية الأسبوع المقبل

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.. اقتصادية البرلمان تجيب

بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.. خبراء اقتصاديون لـ صدى البلد: انتعاشة مرتقبة في قطاعات العقارات وسوق المال.. والقرار يعزز زيادة ضخ ودوران السيولة في السوق

رئيس المصرف المتحد: قرار خفض الفائدة يدفع الاقتصاد لمزيد من التحسن

ترشيحاتنا

بعد مباراة ديكاداها.. ميتشو يتوعد لاعبي الزمالك بعقوبات صارمة

حقيقة وفاة الفنان إبراهيم نصر

الإفتاء توضح حقيقة شعور الميت بمن يزوره.. فيديو

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

مذهل ومرعب.. ليفربول يواصل احتفاله بـ تألق محمد صلاح أمام أرسنال

داخل سيارتها.. سارة نخلة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة .. شاهد

تطور جديد في قضية طفلة العياط.. شريحة هاتف داخل الحجز تكشف المستور.. تفاصيل

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط

إيقاف جهاد جريشة وطارق سامى ومنعهما من إدارة لقاءات الكأس والدورى

فيديوجراف| بكيني رانيا يوسف يشعل الساحل الشمالي

ذبح أمين شرطة بـ مسجد عمرو بن العاص.. وتحقيقات موسعة في الواقعة

اخبار الحوادث .. شريحة تليفون تكشف المستور فى قضية فتاة العياط .. تجديد حبس عنتيل الغربية

تأجيل القرار للأسبوع المقبل .. انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد بـ الأعلى للإعلام

أول رد فعل من اتحاد الكرة على إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز

فضيحة في قمة السبع.. حرس ماكرون يتحرش بميلانيا ترامب أمام الكاميرات

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور