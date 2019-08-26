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في 3 خطوات.. طريقة التحكم في من يمكنه رؤية حالتك على واتساب

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:48 ص
واتساب
واتساب
آية جمعة
تعمل واتساب بشكل مستمر على تحديث نظامها الأساسي لتحسين تجربة المستخدم في إرسال الرسائل النصية وتحميل الوسائط.

ومن بين أحد تحديثاتها المميزة، أصبح بإمكان المستخدمين تحديد جهات الاتصال التي يمكنها عرض قصتهم (حالتهم) على "واتساب" WhatsApp.

في السابق، كان بإمكان جميع جهات الاتصال الخاصة بك عرض قصتك على "واتساب"WhatsApp ، والتي لم تكن ملائمة لكثير من المستخدمين، حيث يضطر البعض في معظم الأحيان الى حذف جهة اتصال من قائمة الأشخاص على هواتفهم أو حظرهم من "واتساب" WhatsApp قبل نشر الحالة.

لكن لحسن الحظ، سمح "واتساب"WhatsApp الآن للمستخدمين بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية قصتهم ومن لا يمكنهم ذلك، اتبع هذه الخطوات لتمكين الميزة، وفقا لموقع "فونز ويكي" التقني.

كيفية إخفاء حالة "واتساب" WhatsApp من جهات اتصال محددة:

1. افتح "واتساب" WhatsApp وانقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا (إلى جانب شريط البحث).

2. انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق الحساب.

3. انتقل إلى الخصوصية ثم في خيار الحالة سترى ثلاثة خيارات هي "جهات الاتصال الخاصة بي" و "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..." و "المشاركة فقط مع ...".

من خلال النقر على "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء ..."، يمكنك إخفاء حالتك عن جهات اتصال محددة.

من خلال تحديد "المشاركة فقط مع ..."، يمكن للأشخاص المحددين فقط رؤية قصتك.

ويجب ملاحظة أن التغييرات التي تطرأ على إعدادات الخصوصية الخاصة بك لن تؤثر على تحديثات الحالة التي قد أرسلتها بالفعل.

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