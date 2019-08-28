طلب منه تنظيف غرفته.. مراهق يقتل والده ويصيب شقيقه في ولاية أمريكية

لم يحتمل المراهق البالغ من العمر 16 عامًا أمر والده عندما قال: "قم بترتيب غرفتك"، فأطلق النار عليه، ولم يكتف بذلك بل قام أطلق النار على شقيقه الصغير ذو الـ12 عامًا فقط.





وألقت الشرطة القبض على المراهق، ودخل أخوه في حالة حرجة داخل مستشفى الأطفال بولاية ألاباما الأمريكية.





وبحسب ما ورد في صحيفة "مترو" فقد أطلق "جيفري ديل وانك"ا النار على والده تشاد وانكا – 43- عامًا، وأصاب أيضًا شقيقه "هانتر" البالغ من العمر 12 عامًا برصاصة أخرى، ووقع الحادث المروع في منزل عائلة وانكا يوم السبت، فيما يرقد شقيقه بالمستشفى بين الحياة والموت.





ويقول الجد "لقد كان نزاعًا داخليًا بين الأب والابن حول تنظيف الأشياء من حوله وترتيب غرفته، مع محاولة نصحه بأن يصبح شخصا مسؤولا في حياته، لم يرد أبوه به أذى، لكنه مراهق مدلل لا يريد فعل أي شيء للمساعدة في المنزل، وقد تصاعدت الأمور ليحدث ما حدث".





فيما أعربت جدته في أسف شديد بأنها لا تزال تحب جيفري رغم قتله لوالده، تقول "أنا ذاهبة إلى المستشفى، وآمل أن أتمكن من الدخول ورؤية حفيدي الذي يصارع الموت" كذلك أود الذهاب إلى السجن ورؤية حفيدي الآخر، أرغب فقط في التحدث معه" .. وأضافت "أنا أحب أحفادي، وتشاد كان أبًا جيدا، لقد أحب أبناءه كثيرًا".



