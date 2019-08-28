بث مباشر .. الزمالك و كيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد

يواجه فريق الزمالك لكرة اليد حاليا منافسه كيل الألماني فى ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليا فى دولة السعودية .
وتأهل الزمالك رسميا لكأس العالم بعد فوزه على نظيره التقليدي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بنتيجة 38 / 35 والتي جمعت الفريقين بدولة المغرب .
وتضم قائمة الزمالك : أحمد الأحمر- محمد رمضان "هتلر"- محمد علي- محمود خليل "فلفل"- هشام السبكي – كريم أيمن- احمد مؤمن "دودو"- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن"بودى"- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء "لوكا"- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.
وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي.
http://www.yalla-shoot.com/tv/watch/ADsport1
وتأهل الزمالك رسميا لكأس العالم بعد فوزه على نظيره التقليدي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بنتيجة 38 / 35 والتي جمعت الفريقين بدولة المغرب .
وتضم قائمة الزمالك : أحمد الأحمر- محمد رمضان "هتلر"- محمد علي- محمود خليل "فلفل"- هشام السبكي – كريم أيمن- احمد مؤمن "دودو"- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن"بودى"- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء "لوكا"- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.
وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي.
http://www.yalla-shoot.com/tv/watch/ADsport1