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رياضة

بث مباشر .. الزمالك و كيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:45 م
لزمالك وكيل الألماني
لزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد
حسن العمدة
يواجه فريق الزمالك لكرة اليد حاليا منافسه كيل الألماني فى ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليا فى دولة السعودية .

وتأهل الزمالك رسميا لكأس العالم بعد فوزه على نظيره التقليدي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بنتيجة 38 / 35 والتي جمعت الفريقين بدولة المغرب .

وتضم قائمة الزمالك : أحمد الأحمر- محمد رمضان "هتلر"- محمد علي- محمود خليل "فلفل"- هشام السبكي – كريم أيمن- احمد مؤمن "دودو"- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن"بودى"- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء "لوكا"- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي.

http://www.yalla-shoot.com/tv/watch/ADsport1

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