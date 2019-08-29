مكشوف من الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتشارك جمهورها بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها خلال قضائها إجازة الصيفية، بعد تألقها في الظهور كضيف شرف في فيلم العيد أولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان.



وظهرت الفنانة منى ممدوح، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض ومشجر باللورود الزرقاء ومكشوف من منطقة الصدر، وانتعلت "شبشب" وهو ما علق عليه بعض متابعيها بأنها إطلالة جريئة ومثيرة.



ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا على كتفيها مبللا واستغنت عن وضع المكياج.



