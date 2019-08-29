نيمار يقترب من برشلونة بعد رحيل نجم الدفاع للعاصمة الفرنسية

أكدت تقارير الصحف الإسبانية أن انتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى فريق برشلونة الاسباني اصبح ممكنا مع دخول ثلاث لاعبين ومبلغ مالي كبير ضمن صفقة البرازيلي.



وأضاف تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية : باريس سان جيرمان طالب بدخول المدافع توديبو ضمن الصفقة بجانب راكيتيتش وديمبلي بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار.



وحسب الصحيفة ان نادي برشلونة الاسباني لا يرى مشكلة في انتقال توديبو الى باريس سان جيرمان الذي يعرف القيمة الحقيقية للاعب لأنه تقدم بعرض في وقت سابق للحصول عليه.



وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة اتخذت منحى جديدا يسير نحو عودة اللاعب إلى كتالونيا خلال الساعات القليلة المتبقية.