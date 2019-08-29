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صور فضائية تكشف فشلا جديدا للنظام الإيراني.. تفاصيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:34 م
صور فضائية لموقع
صور فضائية لموقع الاطلاق
عرفة البنداري
كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية ونشرتها شبكة إن بي آر الأمريكية فشل الجانب الإيراني في إطلاق قمر صناعي من مركز الخميني لأبحاث الفضاء، شمالي البلاد.

وتظهر الصور فتحة الإطلاق الخاصة بالقمر الصناعي في مركز الفضاء وقد تصاعد منها الدخان بينما تناثرت بقايا حطام في المنطقة المحيطة.

وبحسب الصور التي التقطتها شركة "بلنت" التجارية، فقد تم رصد العديد من المركبات في محيط موقع الإطلاق.

جدير بالذكر أن إيران فشلت في يناير من العام الجاري في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء وأعلن حينها وزير الإعلام الإيراني أن القمر فشل في الوصول إلى مساره.

ولفت إلى أن الصاروخ الحامل للقمر الصناعي لم يصل إلى السرعة المطلوبة في المرحلة الثالثة، على الرغم من نجاحه في اجتياز المرحلة الأولى والثانية من عملية الإطلاق.

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