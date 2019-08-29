بعد إطلاق صالون فيفى عبده الثقافى.. الجمهور يتفاعل معها ونقاش عن الرجال

أعلنت الفنانة فيفى عبده عن إطلاق صالونها الثقافي عبر صفحتها على موقع انستجرام، وقررت فيفي أن تكون أول موضوعات "صالون فيفى عبده الثقافى" فتح النقاش في قضية تحت عنوان "ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت".



وتحدثت فيفى عبده مع جمهورها عن أسباب هذة المشكلة ومحاولة إيجاد حلول له، فيما تفاعل معها عدد كبير من المتابعين.



علقت ليلى : دا احلى حاجه انه يطلع برا البيت عشان الاقي راحتي انا كمان و ياريت ياخد عياله كمان.



فيفي عبدو شاركت رمضان الماضى فى بطولة مسلسل "مملكة الغجر"، وتم عرضه على شاشة "صدى البلد".



وشارك فى بطولته العمل حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، ميار الغيطي، حازم سمير، حسام الجندي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني.











