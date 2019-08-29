ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إطلاق صالون فيفى عبده الثقافى.. الجمهور يتفاعل معها ونقاش عن الرجال

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:25 م
فيفى عبده
فيفى عبده
نبيل العدوى
أعلنت الفنانة فيفى عبده عن إطلاق صالونها الثقافي عبر صفحتها على موقع انستجرام، وقررت فيفي أن تكون أول موضوعات "صالون فيفى عبده الثقافى" فتح النقاش في قضية تحت عنوان "ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت".

وتحدثت فيفى عبده مع جمهورها عن أسباب هذة المشكلة ومحاولة إيجاد حلول له، فيما تفاعل معها عدد كبير من المتابعين.

علقت ليلى : دا احلى حاجه انه يطلع برا البيت عشان الاقي راحتي انا كمان و ياريت ياخد عياله كمان.

فيفي عبدو شاركت رمضان الماضى فى بطولة مسلسل "مملكة الغجر"، وتم عرضه على شاشة "صدى البلد".

وشارك فى بطولته العمل حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، ميار الغيطي، حازم سمير، حسام الجندي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني.





موضوعات متعلقة

ابنة فيفى عبده تحتفل بعيد ميلادها فى الساحل الشمالى.. فيديو

شاهد.. فيفى عبده تتألق فى أحدث ظهور لها

فيفي عبده تأكل صينية فتة باللحم في عيد الأضحى.. فيديو

فيفى عبده تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالى

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يغلق المجال الجوي فوق الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. شاهد

لن تصدق .. شريف مدكور يعالج التشتت في الصلاة بهذه الرياضة

أحمد موسى : مفاجأة كبرى للمواطنين في احتفالات نصر أكتوبر

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

أبرزهم مدحت شلبى ..الإعلاميين تكشف أسماء الحاصلين على تصريح نقابى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة

بكاش مايوة وشعر مبلول.. آيتن عامر بإطلالة جريئة فى أجازة الصيف