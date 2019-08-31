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من هو بندر إبراهيم الخريف؟.. اقتصادي يقود الصناعة والثروة المعدنية السعودية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:32 ص
بندر إبراهيم الخريف
بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية
عمرو خليفة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين ‏‫بندر إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية.

وبندر الخريف حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي عام 1991 من جامعة الملك سعود، وھو الرئیس التنفیذي لشركة أبناء عبدالله إبراھیم الخريف، ويشغل أيضًا نائب رئیس مجلس إدارة شركة أراسكو، وعضو مجلس إدارة جمعیة الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض.

ويشغل الخريف كذلك منضب نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو اللجنة الوطنية الصناعية، وعضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الصناعي.

كما شغل أيضًا منصب الرئیس التنفیذي لشركة الخريف لحلول الطباعة منذ 1993 ،وعضو مجلس إدارة في مجموعة الخريف، وشركة الخريف التجارية، وشركة الخريف للبترول، وشركة مكین كابیتال، كما شغل منصب نائب رئیس اللجنة الصناعیة في غرفة الرياض.

وشغل الخريف عضوية مجلس إدارة صحیفة الوطن بین عامي 2000 و2016 ،وشركة أماكو بین عامي 2009 و2013 ،وشركة بیت التمويل السعودي بین عامي 2009 و2011 ،وشركة طیران سما بین عامي 2005 و2010.

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