قصور الثقافة تحصد 12 جائزة بالقومي للمسرح

حصدت فرق المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركة بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية عشر "دورة الراحل العظيم الفنان كرم مطاوع" وترأسه الفنان أحمد عبد العزيز وعقد فى الفترة من 17 إلى 30 أغسطس 2019، والذى أقيم حفل ختامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورؤوساء هيئات وقطاعات الوزارة وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمهتمين بمجال المسرح.



وأسفرت العروض عن فوز فرق قصور الثقافة بعدد 12 جائزة من جوائز المهرجان من إنتاج الهيئة كالآتى:



مسابقة الكبار:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات" للمخرج سامح الحضري فرقة الفيوم المسرحية، جائزة التمثيل الأولى "نساء" للفنانة جيهان رجب عن دورها في مسرحية طقوس الإشارات والتحولات لفرقة الفيوم المسرحية، جائزة التمثيل الثانية "رجال" للفنان حاتم الجيار عن دوره في مسرحية سلطان الحرافيش لفرقة طنطا المسرحية، جائزة أفضل تصميم إضاءة للفنان ابراهيم الفرن عن عرض البؤساء لفرقة الاسكندرية المسرحية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأداء المتميز في التمثيل للفنان محمود عبد المعطي عن دوره بعرض "طقوس الاشارات والتحولات" لفرقة فرع ثقافة الفيوم، شهادة تميز في التمثيل للفنان حسام خالد عن دوره في مسرحية "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة الفيوم المسرحية.



مسابقة الشباب:

جائزة التمثيل الأولي "نساء" للفنانة زينب سمير عن دورها في مسرحية "صدي الصمت" لنادي مسرح المنصورة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل مكياج للفنانة آلاء السعيد عن مسرحية أبو كاليبس لنادي مسرح الأنفوشي بالإسكندرية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المؤثرات البصرية للفنان محمد المأموني عن عرض "كعب عالي" تجارب نوعية بالإسكندرية.



مسابقة الأطفال:

الجوائز:

جائزة أفضل اداء دور ثانى أولاد "نوار سامح" عن العرض المسرحى "سمكمكينو" وجائزة مالية قدرها 5000 جنيه مناصفة.. العرض تأليف عبير سعد إخراج رنا بركات، جائزة أفضل نص كتب للمسرح عبير سعد عن نص العرض المسرحى "سمكمكينو" وجائزة مالية قدرها 10000 جنيه مناصفة، جائزة افضل ممثل مركز أول "هادى جلال" عن العرض المسرحى "رادوبى الجميلة" وجائزة مالية قدرها 10000 مناصفة.. العرض تأليف أحمد زحام إخراج محمد فؤاد، جائزة افضل ممثلة مركز دور أول بنات "فاطمة مجدى" عن العرض المسرحى "رادوبى الجميلة" وجائزة مالية قدرها 10000 مناصفة.. العرض تأليف أحمد زحام إخراج محمد فؤاد .



شهادات التقدير:

رنا بركات إخراج عن عرض "سمكمكينو"، الكاتب حسام عبد العزيز شهادة تقدير عن نص "جزيرة الحياة"، محمد فؤاد إخراج عرض "رادوبى الجميلة"، فاطمة مجدى عن عرض "رادوبى الجميلة"، شرين عن عرض "رادوبى الجميلة"، هادى جلال عن عرض "رادوبى الجميلة"، مهندس الديكور خالد عطا الله عن عرض "الألوان الثلاثة".



يذكر أن الهيئة شاركت فى المهرجان بـ 12 عرض مسرحى فى المسابقات الثلاثة وهي "البؤساء" الإسكندرية للمخرج سامح بسيوني، "طقوس الإشارات والتحولات" الفيوم للمخرج سامح الحضري، "عيد المهرجين" الاسكندرية للمخرج محمد الزيني، "سلطان الحرافيش" طنطا للمخرج السيد فجل، "الانسان الطيب" كفر الشيخ للمخرج سعيد منسي في مسابقة الكبار، "كعب عالي" الإسكندرية للمخرج محمد طايع، "أبو كاليبس" الإسكندرية للمخرج أشرف علي، "صدي الصمت" المنصورة للمخرج عبد الباري سعد، "سمكمكينو" إخراج رنا بركات، "رادوبى الجميلة" إخراج محمد فؤاد، "جزيرة الحياة" إخراج أحمد الغزلانى، "الألوان الثلاثة" إخراج سحر جروبى.