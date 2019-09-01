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تصدير 11 ألف طن منجنيز من ميناء سفاجا إلى الصين

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:27 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم، الأحد، تصدير أول شحنة منجنيز تقدر بـ11 ألف طن إلى الصين من ميناء سفاجا على السفينة "AROMA 2"، كما غادرته السفينتان "الحرية" و"بوسيدون".

وأوضح المركز- في بيان اليوم، الأحد - أنه تم تداول 357 شاحنة بضائع عامة، و164 سيارة بموانئ الهيئة.

وأشار إلى أن ميناء نويبع وصلت إليه السفينتان "أيلة" و"سينا"، وميناء الغردقة غادرته العبارة "الرياض".

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