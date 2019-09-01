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لا تستسلم أبدا.. سيد قشطة ينقذ جاموسا وحشيا من فم تمساح.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:27 م
تمساح وجاموس وحشي
تمساح وجاموس وحشي
عمرو خليفة
في واحدة من المعارك غير المتكافئة أنقذ القدر جاموسا وحشيا من فم تمساح، حاول التهامه، بمساعدة فرس النهر.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، للمعركة مؤكدين أن ما أنقذ الجاموس الوحشي هو رفضه الاستسلام للتمساح الذي حاول سحبه إلي داخل المياه، ولكنه ظل يقاوم لمدة طويلة حتى جاء القدر بفرس النهر الذي قام بضرب التمساح وإنقاذ الجاموس الوحشي.

وقال النشطاء إن المعركة لم تكن متكافئة أبدًا، ولكن رفض الجاموس الوحشي الاستسلام رغم علمه بقرب الموت منه، هو ما دفعه للبقاء والتغلب على التمساح، مؤكدين أنه يضرب مثلا في عدم الاستسلام حتى الوصول للهدف.

وأضاف النشطاء قائلين: الله يعين الإنسان على استكمال مشواره في الحياة حتي الوصول إلى هدفه طالما لم يستسلم أو ينسحب، وقامت بالمحاولة لأكثر من مرة.

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