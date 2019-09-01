ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. أتليتكو مدريد يتأخر أمام إيبار.. وجواو فيليكس يحرز أول أهدافه

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:58 م
جواو فيلكس لاعب أتلتيكو
جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إيبار وأتليتكو مدريد بتفوق إيبار بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاسباني.

افتتح تشارليز التسجيل لإيبار في الدقيقة السابعة ، وأضاف زميله أنيتيز أربيلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة عشرة، لكن الوافد الجديد، البرتغالي جواو فيليكس قلص الفارق لفريق العاصمة الاسبانية في الدقيقة السابعة والعشرين ، محرزًا أول أهدافه في الدوري الاسباني.

يذكر أن أتليتكو مدريد كان يتقاسم صدارة الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط مناصفة مع إشبيلية والذي تعادل هذه الجولة ليرتفع رصيده لـ 7 نقاط ويتصدر الليجا مؤقتًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. خماسية في 45 دقيقة.. اتليتكو يدك شباك ريال مدريد في الكأس الدولية.. فيديو

بسباعية.. أتليتكو مدريد يذل ريال مدريد فى الكأس الدولية.. فيديو

هزيمة ثقيلة للملكي.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الكأس الدولية.. فيديو

الريال ضد أتلتيكو مدريد.. جاريث بيل يسخر من هزيمة فريقه بسباعية

بمشاركة إبراهيموفيتش وروني .. نجوم أمريكا يخسر بثلاثية أمام أتليتكو مدريد

الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يحقق انتصارًا صعبًا على ليجانيس

ترشيحاتنا

لمدة 25 دقيقة .. احتجاز بابا الفاتيكان في أسانسير

فيديوجراف| انفعال ساديو ماني وتعليق محمد صلاح ورد فعل كلوب

أشعل أبواق الحرب.. نتنياهو يهدد لبنان: ستدفعون ثمن الهجوم

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

المالية: تحرير سعر صرف الدولار الجمركي والعملات الأجنبية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة