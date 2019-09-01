الشوط الأول.. أتليتكو مدريد يتأخر أمام إيبار.. وجواو فيليكس يحرز أول أهدافه

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إيبار وأتليتكو مدريد بتفوق إيبار بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاسباني.



افتتح تشارليز التسجيل لإيبار في الدقيقة السابعة ، وأضاف زميله أنيتيز أربيلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة عشرة، لكن الوافد الجديد، البرتغالي جواو فيليكس قلص الفارق لفريق العاصمة الاسبانية في الدقيقة السابعة والعشرين ، محرزًا أول أهدافه في الدوري الاسباني.



يذكر أن أتليتكو مدريد كان يتقاسم صدارة الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط مناصفة مع إشبيلية والذي تعادل هذه الجولة ليرتفع رصيده لـ 7 نقاط ويتصدر الليجا مؤقتًا.