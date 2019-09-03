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اقتصاد

تقرير: 158 مليون دولار صادرات الأثاث خلال 7 أشهر.. والسعودية تحتل المرتبة الأولى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:23 م
المجلس التصديري للأثاث
المجلس التصديري للأثاث
ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديري للأثاث أن صادرات الأثاث خلال الفترة (يناير - يوليو) من العام الحالي سجلت 1ر158 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 39 مليون دولار.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس أن صادرات الأثاث خلال الفترة (يناير - يوليو) من العام الحالي تراجعت بنحو 22.6% لتسجل 158.1 مليون دولار مقابل 204.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن صادرات القطاع تراجعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 24% لتبلغ ما قيمته 19 مليون دولار مقارنة بنحو 25 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وأضاف التقرير أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثانية للدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 21 مليون دولار، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بما قيمته 18 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 13 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الأثاث إلى الأردن بلغت نحو 10 ملايين دولار، تلاها السودان بنحو 9 ملايين دولار، فيما احتلت ليبيا المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث؛ بما قيمته 7 ملايين دولار، تلاها لبنان بنحو 5 ملايين دولار، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 4 ملايين دولار، ثم اتحاد نيجيريا بنحو 3 ملايين دولار، وبلغت صادرات الأثاث إلى إيطاليا نحو 3 ملايين دولار، تلاها المغرب بما قيمته مليوني دولار، وبلغت الصادرات لباقي دول العالم ما قيمته 22 مليون دولار.

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