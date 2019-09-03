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منوعات

بعد فضيحة اختراق حساب مؤسسها.. تعرف على كيفية حماية أكونت تويتر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:00 م
تطبيق تويتر
تطبيق تويتر
شيماء عبد المنعم
تعرض يوم الجمعة الماضي، حساب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي "Jack Dorsey"، للاختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم (Chuckle Squad)، وتمكن المتسللون من نشر تغريدات شملت إهانات عنصرية وتأييد للنازية، وقد تم إيقاف بعض التغريدات المسيئة لنحو 10 دقائق، ولكن بعد فترة من بدء الاختراق، تم بالفعل حذف هذه التغريدات واستراداد الحساب، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني".

وفي تغريدة لها قالت شركة تويتر "Twitter"، إن رقم الهاتف الخاص بـ "جاك دورسي" المرتبط بالحساب قد تم اختراقه من قبل الهاكرز بسبب خطأ أمني من قِبل الشركة المزودة لخدمات الهاتف المحمول، وهذا سمح للمخترق بإنشاء وإرسال تغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) من رقم الهاتف، وهي خدمة استحوذت عليها تويتر عام 2010 لتحسين خدمة الرسائل النصية القصيرة.

وأثارت واقعة اختراق حساب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر مخاوف مستخدميه، وقد بدأ بعض منهم في البحث عن طرق لتأمين حساباتهم على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وإليك بعض الخطوات لزيادة الأمان على حسابك بموقع "تويتر".

المصادقة الثنائية

تضيف ميزة المصادقة الثنائية 2FA خاصية أمان إضافية لحساب توتير، حيث تعتبر خطوة إضافية لتأكيد هوية صاحب الحساب هذا إضافة إلى جانب كلمة المرور العادية.

ويتيح "تويتر" عدة طرق لتأكيد هوية المستخدم من رسائل SMS أكثر أمانًا، من بينها استخدام تطبيق الهاتف (Google Authenticator)، حيث يستطيع ان يوفر لك رموز لتأكيد الهوية يصعب على المتسلل الوصول إليها لأنه لا بد أن يصل إلى هاتفك فعليًا ليدخل على حسابك على تويتر.

وإضافة إلى طريقة أخرى من خلال استخدام مفتاح أمان فعلي، وهو عبارة عن قطعة صغيرة من الأجهزة تستطيع شراءها بشكل منفصل تنشئ رموز أمان لتأمين الحساب، وحينها سيتطلب من المتسلل الذي يريد سرقة هذا المفتاح ليتمكن من الوصول إلى حسابك، معرفة كلمة المرور خاصة بك.

تغيير رقم هاتفك

تغيير رقم هاتفك المرتبط بحساب تويتر، هو الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا لمنع اختراق حسابك عن طريق الرسائل النصية، التي يلجأ إليها الهاكرز لاختراقه، فإذا قمت باستبدال رقم هاتفك برقم هاتف افتراضي لا تستطيع حينها شركة الاتصالات إدارة هذا الرقم، حيث تكون بهذه الخطوات أغلقت معظم الأبواب أما الهاكرز الذي يحاول اختراق حسابك على تويتر.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها حساب "جاك دورسي" للإختراق، حيث تمكنت مجموعة قراصنة تدعي (OurMine) من اختراق الحساب في شهر يوليو عام 2016، بالرغم من أن حساب "دورسي" يصنف بين الحسابات ذات المستوى الأعلى.

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