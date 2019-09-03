توافق تام.. برلمانية: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لارتباطه بجميع أبناء الشعب؛ وهو ما يحتم ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.





وأكدت النائبة أنيسة حسونة ، في بيان، أن قطاعًا عريضًا من المواطنين يعاني من القانون الحالي، حيث إنه لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع، إلى جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.





وشددت النائبة أنيسة حسونة ، على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي احتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلن على حقوقهن وعلى نفقات عادلة تمكنهن من عيش حياة كريمة.





وأضافت النائبة أنيسة حسونة، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجالًا أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم.