ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافق تام.. برلمانية: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:07 م
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
فريدة محمد
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لارتباطه بجميع أبناء الشعب؛ وهو ما يحتم ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، في بيان، أن قطاعًا عريضًا من المواطنين يعاني من القانون الحالي، حيث إنه لم يعد قادرًا على مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع، إلى جانب ظهور مشكلات وعادات وتقاليد جديدة يعجز القانون الحالي عن التعامل معها.

وشددت النائبة أنيسة حسونة، على ضرورة إعلاء مصلحة المواطنين ومناقشة وإقرار تشريعات تلبي احتياجاتهم وتخفف من آلامهم فمن غير المقبول الإبقاء علي قانون يزيد من نسب الطلاق، ويأثر علي الصحة النفسية لأطفالنا ويحرمهم من ذويهم، ويسبب المعاناة لعدد كبير من النساء كي يحصلن على حقوقهن وعلى نفقات عادلة تمكنهن من عيش حياة كريمة. 

وأضافت النائبة أنيسة حسونة، أنه يوجد توافق جماعي من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين والمتضريين من القانون الحالي سواء رجالًا أو نساء علي ضرورة تغيير القانون الحالي في أقرب وقت؛ وهو ما يحتم علي رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب محمد فؤاد: قوانين الأحوال الشخصية سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق

برلماني: ننتظر إعلان اللجنة التشريعية بدء حوار مجتمعي عن الأحوال الشخصية

لا يزال فى أدراج البرلمان.. قانون الأحوال الشخصية يواجه مستقبلا غامضا.. نواب: يحتاج إلى نظرة عميقة ترضى كل الأطراف.. وننتظر رد الأزهر لحسم إقراره

الأزهر سيد قراره.. قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح داخل جدران البرلمان

تفاصيل قانون الإيجار القديم.. برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية في مهب الريح.. ومجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب.. وبشرى لأصحاب الأملاك في القانون الجديد

ترشيحاتنا

أردوغان يخنق معارضيه.. طرد داود اوغلو من التنمية والعدالة

بعد أن غيبه الموت المفاجئ.. من هو الرائد شريف سويلم ابن المنوفية

زورق إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية.. ورد غير متوقع من حزب الله

طريقة كتابة إيصال أمانة بشكل قانونى وصحيح يضمن حقك

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !.. فيديو

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يلعبان الكرة الطائرة .. صور