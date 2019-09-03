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سيارات

اسعار سيارة نيسان صنى بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:00 م
نيسان صني 2020
نيسان صني 2020
اشرف عطية
قررت شركة نيسان ايجيبت رفع سعر السيارة نيسان صني 15 ألف جنيه وذلك لانتهاء فترة الخصومات المعلن عنها من قبل الشركة.

ويصبح سعر نيسان صني 223 ألف جنيه لأقل فئة بعد ان كانت بـ 209 وأصبحت نيسان صني سوبر صالون وهي أعلى فئة بسعر 245 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني 2020

تأتي نيسان صني 2020 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 أحصنة متصل بالعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

ومن ضمن تجهيزاتها أيضا وحدات تهوية خلفية للتكييف وزجاج فاميه خلفي ونظام فرامل ABS.

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