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رياضة

الإسماعيلي يرد على شكوى النجوم بخصوص إبراهيم حسن

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:34 م
ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
حبيبة معتز
رد محمد الكلية، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الشكوى المقدمة من نادي النجوم ورئيسه محمد الطويلة في المحكمة الرياضية الدولية اليوم بخصوص اللاعب إبراهيم حسن وانتقاله لـ الزمالك.

وأكد "الكلية"، أنه "بعد جلسة المحكمة اليوم أنه لا توجد أي حقوق بالنسبة للنجوم في صفقة إبراهيم حسن، وقدم كل المستندات التي تؤكد ذلك".

وكان اللاعب إبراهيم حسن انتقل من الإسماعيلى لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويستند نادي النجوم على العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلي عام 2012 بخصوص انتقال اللاعب للدراويش والذي ينص علي حصول النجوم على 50% من قيمة انتقال اللاعب لأي نادي آخر.

ورفض الإسماعيلي تسديدة نسبة الـ 50% من بيع اللاعب للنجوم، مما أدي إلي تقديم محمد الطويلة رئيس النادي شكوى للمحكمة الرياضية.

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