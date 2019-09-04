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تعليم

موعد تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:10 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر انه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٥ إلى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢ علما بأن عدد الطلبة الناجين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦ وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦.

ويسمح للطلاب المتخلفين في الدور الأول تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية وكذلك الناجحين في الدور الثاني.

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