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ساحة رأي

نهى أباظة تكتب: معجونة بمية عفاريت

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
ولعة ومن غير كبريت...دونيا زي الميه بتغلي ,,نار بتشيط ..وناس عل الوحده ياناس بتزيط ..
اللي بعقله بيبقي عبيط ...واللي بوعد ..بيبقي حويط ..
واللي في ايده ازازه ميا ..يبيعها ليك عل انها زيت ..
..معجونه بميه عفاريت..
معجونه بميه عفاريت ...والعفريت ملهوش في الصيت ...مش كلمنجي وشو وكلام ...دي عفرتو بتبقي تمام ..وشغله ولا بلاد بره ..وضميره مش بينام ..
هو صحيح عفريت بس بسيط ..يطلعلك صاحبك في الشغل ..يطلعلك واحد من البيت .
.يطلعلك ملاك بجناح ..يطلعلك من نص الحيط..
واللي تشوفه في صوره ديك .....يطلع فرخه عندها كتاكيت ..
..معجونه بميه عفاريت...
معجونه..والعجينه محلك سر ...يقولك ف دماغك عديت ..وانت لا بتزيد ولا بتقل...بتعمل فيها مشاكل مش بتحل..دماغك تشل ..وحالك يعل ...
مش راضي وايه الجديد ؟؟بتسقط فيها ومش بتعيد
تعلا و تكبرو يوم ما تزيد ..بتحسد غيرك عل الفتافيت ...وتييت تييت
معجونه بميه عفاريت..
معجونه وسلمت دماغك لدماغ سم ....والعفريت واحد من الجن ..وحتي لو اصغر في السن ..يخليك عايش..تلف تدور تزن تون..
زيك زيه مفيش تثبيت ....عقلك واقف عايز تزييت...دماغك نحت واسمك نحيت .. ..وهو يادوب بفكره منه بقي عفريت استاذ عفريت ..... معجونه بمية عفاريت...
معجونه وفيها عجايب .... المارد عمره ماكان غايب .
.والجن بيطلع بليل ..والشيطان طول عمره شاطر..وبتيجي دايما رجليه..
ولا سحر ولا بخور ولا تربيط ..المشكله فرق توقيت .ومش محتاجه كمان تصويت
الاسم فيها بني أدم .... ..مسيره يبقي ابن عفريت
..ومعجونه بمية عفاريت

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