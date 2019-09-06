رجال أعمال الإسكندرية تنظم مؤتمر التعليم الفني المزدوج وسوق العمل

تنظم جمعية رجال أعمال الإسكندرية الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجاري مؤتمر"، دعم التعليم الفني المزدوج ودراسات سوق العمل" والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" وتحت رعاية محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.



وقال المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المؤتمر يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدريب طالب التعليم والتدريب المزدوج وذلك لتطوير مهارتهم لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفًا إلى أنه سيتم عرض نتائج دراسة المرصد الإقليمي لدراسات سوق العمل بالإسكندرية للقطاع الغذائي.



وأضاف محمد صبري، إلى أن المؤتمر سيستعرض التجربة الألمانية في نظام التعليم والتدريب المزدوج ومساهمته في توظيف الشباب وأخر التطورات بخصوص التعليم المزدوج بمصر والإسكندرية علي وجه الخصوص، بالإضافة إلى دور نظام التعليم والتدريب المزدوج والمرصد الإقليمي في رصد وتلبية احتياجات سوق العمل خلال حلقة ناقشية بفاعليات المؤتمر.



وأكد رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية، أن هناك حاجة ماسة إلى وجود ُعمال مؤهلين يتمتعون بالكفاءة الفنية ليساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والأجتماعية، بمصر، حيث يقوم التعليم الفني المزدوج بدور محوري في دمج الطالب بسوق العمل، وهو مايأتي علي قمة أولويات أجندة السياسة المصرية.



ونوه صبري، إلى أن وضع التعليم الفني علي قائمة أولويات السياسة المصرية عزز من فرص تصميم برامج للتعليم الفني المزدوج توائم احتياجات سوق العمل وتسلط الضوء على احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال دراسات لسوق العمل لتوفير كافة المعلومات بالتعاون مع المرصد الإقليمي ومصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.





جدير بالذكر، أن المؤتمر يشارك فيه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وكوار جوتمان ولارس فيشل ممثلي الوكالة الألمانية للتنمية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ورئيس مجلس أدارة جمعية رجال اعمال أسكندرية، والرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.



