مستشار سابق لـ وزير النفط السعودى: طرح أرامكو للاكتتاب يربك الأسواق المالية للمملكة

أكد محمد حسين آل عسكر، المستشار السابق لوزير النفط السعودي والخبير بمجال النفط والعلاقات الدولية، إن المملكة تسير بخطى جادة ومتسارعة نحو اكتتاب جوهرة الاقتصاد السعودى أرامكو وإحدى روافد الطاقة العالمية وأكثرها استقرارا في الإمدادات وحيوية المنافذ.



وأوضح "آل عسكر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو بالإضافة لعمله محافظا لصندوق الاستثمارات العامة جاء ضمن سلسلة من التطورات التي ظهرت مؤخرًا لإعداد أرامكو للاكتتاب العام ما يعد مؤشرا على توجه المملكة للبت الجاد في عمليات طرح الشركة الوطنية للإكتتاب والذي سيكون الأكبر من نوعه في التاريخ المالي للشركات المملوكة للدول.



ولفت المستشار السابق لوزير النفط السعودي، أن الشركة التي تملك أكبر احتياطي مثبت للنفط وكذلك موقعها المميز في الإنتاج والتصدير والتكرير مع ما يرافق ذلك من عمليات التكامل مع قطاعات حيوية أخرى مثل البتروكيماويات والغاز الطبيعي الحر والمصاحب والمكثفات ، تتسابق إليها البنوك والصناديق وتتقارب الدول في التنافس للفوز بجزئيات هذه الصفقة التي ستربك السوق السعودية في تدفقاتها المالية.



وتوقع "آل عسكر"، أن يتم الطرح بشكل مرحلى وتضطر الحكومة السعودية تقسيم الطرح على مرحلتين أو أكثر، مشيرًا إلى أن الداخل السعودي يتطلع لأن يكون له نصيبا وافرا من نسبة الـ 5% المطروحة.



وأشار "المستشار السابق لوزير النفط السعودى"، إلى أن أرامكو ليست شركة وحسب ، أنها كيان متلازم مع حياة المواطنين ومكتسب حضاري أوجد للمملكة حيزا عالميا متدفقا من العطاءات والإنجازات ، كما أن السعوديين ينظرون إلى أرامكو بعاطفة ووجدان يتجاوزان المال والأعمال الى المساهمة الفعالة في بناء الإنسان والمكان.



في خطوة جديدة نحو رحلة طرحها للاكتتاب العام، قامت شركة النفط السعودية، أرامكو، بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة هو ياسر الرميان، الثلاثاء الماضى.



في بيان أصدرته شركة النفط العملاقة الثلاثاء الماضى، أعلنت أرامكو أن الرميان، والذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار العام السعودي، سيخلف وزير الطاقة، خالد الفالح. ويُعد صندوق الاستثمار الضخم ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد في بلاده.



وكان ولى العهد السعودى محمد بن سلمان قد أعلن فى أكتوبر من العام الماضى عن نية المملكة لطرح أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة في السوق المالية بحلول العام 2021. مؤكدًا ولي العهد السعودي إنّ طرح 5% من أسهم هذه الشركة الوطنية "هو 100 %" لصالح المملكة العربية السعودية.





