حيل ذكية لـ زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت لأقصى حد ممكن

لا يحصل معظم الأشخاص على أقصى استفادة من سرعة الانترنت القادم من جهاز الراوتر الخاص بهم، ولحسن الحظ، يوجد بعض الحيل والنصائح التي إذا اتبعتها ستتمكن من تحسين الانترنت الخاص بك من ناحية السرعة.



ووفقا لموقع "ويكي هاو"، ستتمكن من زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت لأقصى حد ممكن من خلال تطبيق مزيج من الإصلاحات العامة وحلول الأجهزة وتحديثات البرامج - بما في ذلك تغيير إعدادات DNS للكمبيوتر.



1. يجب أولا فهم الأسباب التي قد تجعل سرعة الإنترنت بطيئة، فهناك عدد لا يحصى من الأسباب التي قد تجعل الإنترنت لا يعمل بشكل جيد، ولكن بعض الأسباب الشائعة تتضمن ما يلي



-الأجهزة والبرامج القديمة

- اتصال عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة بنفس الشبكة

- التحميلات المستمرة، سواء كان ذلك للبرامج أو للفيديوهات

- وجود حواجز كثيرة تمنع عنك الإشارة مثل الجدران أو الأجهزة الأخرى

- انخفاض سرعة الإنترنت من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك



2. تحقق من سرعة الانترنت الخاص بك لتعرف ما السرعة الافتراضية التي تدفع مقابلها، يمكنك التحقق من هذا الأمر عن طريق مواقع اختبارات السرعة على الإنترنت، فقط ابحث عن "اختبار السرعة" في جوجل واختر النتائج العليا.



في معظم الأوقات، ستكون أعلى سرعة تحميل أو تنزيل للكمبيوتر الخاص بك أقل قليلًا من السرعة المعلن عنها؛ إذا كانت السرعة الفعلية قريبة من السرعة المعلن عنها، فإن موفر خدمة الإنترنت ليس هو المشكلة.



3. قارن السرعة التي تظهر لك بالسرعات التي تدفع مقابلًا لها، إذا لم تكن السرعات متقاربة، فستحتاج إلى الاتصال بمزود خدمة الإنترنت.



إن لم تقم بترقية اتصالك بالإنترنت منذ وقت طويل، فربما ستحصل على سرعات أعلى بمقابل مادي أقل.



4. قم بتقليل المسافة بين الكمبيوتر وجهاز الراوتر؛ فإذا كنت متصلًا بالإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi، ستجد أن سرعة الإنترنت تنخفض أثناء انتقالك بعيدًا عن الراوتر، لذا ابق على مقربة قدر الإمكان من الجهاز الخاص بك للحصول على أقصى سرعة إنترنت.



5. إنشاء خط رؤية بين الكمبيوتر وجهاز التوجيه (اجعل جهاز الراوتر مرئي بالنسبة لك)، فإذا كان إشارة الراوتر الخاص بك تنتقل عبر جدار واحد أو جهاز واحد (على سبيل المثال، ثلاجة)، فسيقوم ذلك بإضعاف الإشارة الخاصة به.



6. حاول تقليل عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الـ"واي فاي" الخاصة بك، فجهاز الراوتر مثله مثل الطريق السريع، حيث يمكن لشبكة الـ Wi-Fi التعامل مع كمية معينة فقط من حركة المرور، وإلا فتصبح بطيئة جدًا. وإذا كان ذلك ممكنًا بالنسبة لك، تأكد من أن الكمبيوتر الخاص بك هو الجهاز المتصل الوحيد بجهاز الراوتر الخاص بك؛ سيعطيك هذا الأمر أفضل نتائج الإنترنت



7. استخدم شبكة الـ"إيثرنت" بدلًا من شبكة الـ Wi-Fi، فيمكن أن تقوم بتوصيل معظم أجهزة الكمبيوتر مباشرة بالجزء الخلفي من جهاز التوجيه باستخدام كابل الـ"إيثرنت"، الأمر الذي سيعمل على إزالة فترة التأخير بين مغادرة إشارة جهاز الراوتر ووصولها لجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل الإشارة.



8. تحقق من عمر جهاز الراوتر وأجهزة المودم وأيضا أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إذا كان واحد أو أكثر من هذه العناصر أقدم بشكل استثنائي - أربع سنوات أو أكثر، على وجه الدقة - سوف تواجه دائما بعض مشاكل الإنترنت. ومن الأفضل لك ترقية الجهاز القديم إلى أحد طراز لها.



9. افضل جهاز الراوتر والمودم لبضع دقائق، يُعرف هذا عادة باسم "دورة الطاقة" "power-cycling"، وتسمح هذه العملية لجهاز الراوتر الخاص بك بمسح ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية والبدء من نقطة الصفر.



ملاحظة: يمكنك برمجة جهاز الراوتر الخاص بك لإعادة تشغيل نفسه يوميًا من داخل صفحة الإعدادات الخاصة به.



10. قم بتغيير موقع الراوتر الخاص بك، حيث يجب أن يكون الراوتر على ارتفاع نسبي من أرضية الغرفة. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك في مستوى أدنى من المستوى الذي تستخدمه للكمبيوتر والهاتف والكمبيوتر اللوحي، وما إلى ذلك، فمن المحتمل أن تواجه مشكلات في الاتصال بالإنترنت.



12. استخدم موسع نطاق شبكة Wi-Fi. موسعات نطاق شبكة Wi-Fi عبارة عن عناصر صغيرة تستقبل إشارة Wi-Fi الخاصة بالموجه وتقوم بتضخيمها، مما يسمح لشبكة الـ Wi-Fi بالوصول إليك في الأماكن التي لم تستطع الوصول إليها من قبل. قد تزيد تكلفة موسعات نطاق شبكة Wi-Fi عن 50 دولارًا ، لكنها غالبًا ما تكون أرخص من شراء جهاز راوتر جديد.



13. قم بتحديث الكمبيوتر أو تطبيقات الهاتف الخاص بك، فيجب دائمًا الاحتفاظ بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي الخاص بك محدثًا إلى أحدث نظام تشغيل.



14. قم بتشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في بعض الأحيان يمكن أن تمنع البرامج الضارة أو الفيروسات قدرة الكمبيوتر على الوصول إلى الإنترنت، لذا سيؤدي تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات إلى تحديد موقع أي برامج ضارة على الكمبيوتر وإزالتها.



15. ثم بتحديث متصفح الإنترنت الخاص بك؛ حيث يمكن أن يؤدي مستعرض الإنترنت القديم إلى بطء أوقات تحميل صفحات الويب والفيديو لك إلى جانب العديد من المشكلات الشائعة المرتبطة بمشكلات الإنترنت.



16. امسح الملفات المخزنة مؤقتًا في المتصفح، حيث يمكن أن تسبب ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح مشكلة في الإنترنت، وتسمح المعلومات المخزنة مؤقتًا لمواقع الويب بالتحميل بشكل أسرع بعد الوصول إليها مرة واحدة، ولكن سيؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث مشكلات وأخطاء في الاتصال إذا كانت ذاكرة التخزين المؤقت لموقع الويب لا تتطابق مع سجلات المتصفح.



ملاحظة: ستكون مواقع الويب أبطأ قليلًا عند تحميلها لأول مرة عند زيارتها بعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت؛ هذا أمر طبيعي.



17. أزل أشرطة الأدوات من متصفحك؛ إذا كان المستعرض الخاص بك يحتوي على العديد من أشرطة الأدوات أو الوظائف الإضافية، فستؤدي إزالتها إلى زيادة سرعة المتصفح.



استخدم متصفح "جوجل كروم" Google Chrome أو "فايرفوكس" Firefox، يعرف هذان المستعرضان أنهم أسرع بشكل عام من المستعرضات (المتصفحات) الأخرى، وهما متاحان لجميع المنصات، بما في ذلك Windows و Mac و iPhone و Android.



18. قم بتغيير إعدادات DNS على نظام الويندوز عن طريق فتح قائمة "ابدأ" ثم اختيار "لوحة التحكم".



- بدّل وضع العرض إلى "رموز كبيرة". انقر على عبارة على يمين العنوان "عرض حسب" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، ثم انقر على "أيقونات كبيرة" الموجودة في القائمة المنسدلة الناتجة.



- انقر فوق "مركز الشبكة والمشاركة"، ستجد هذا الخيار في أقصى يمين نافذة لوحة التحكم.



- انقر فوق "تغيير إعدادات المحول"، ستجد هذا الرابط في الجانب العلوي الأيسر من النافذة.



- افتح خصائص الاتصال الخاصة بك، وانقر فوق اتصال Wi-Fi الحالي، ثم انقر فوق تغيير إعدادات هذا الاتصال في الجزء العلوي من النافذة.



- انقر فوق Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)، ستجده في الجزء الموجود في منتصف نافذة الخصائص.



- انقر فوق "خصائص" سؤدي القيام بهذا إلى فتح نافذة جديدة.



- حدد مربع "استخدام خادم DNS التالي"، ستجده بالقرب من أسفل النافذة المنبثقة.



- أدخل عنوان DNS جديد في كل صندوق، ثم قم بأحد الإجراءات التالية اعتمادًا على ما إذا كنت تفضل استخدام خوادم OpenDNS أو Google: Google - اكتب 8.8.8.8 في مربع النص "خادوم DNS المفضل"، ثم اكتب 8.8.4.4 في مربع النص "خادم DNS البديل".



OpenDNS - اكتب 208.67.222.222 في مربع النص "خادوم DNS المفضل"، ثم اكتب 208.67.220.220 في مربع النص "خادم DNS البديل". [14]



- انقر فوق "موافق".



- انقر فوق "إغلاق"، وسيقوم ذلك بحفظ وتطبيق الإعدادات الخاصة بك.



