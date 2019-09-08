ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدولي تتألق في دورته 20

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدورة 20 على  7 مسارح مختلفة داخل وخارج مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من ٣ : ٧ سبتمبر الجارى.

قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عرض فنى على مسرح حديقة الشيخ زايد، تضمن مجموعة متميزة من الاستعراضات الفنية منها "الدبكة السنياوى ، غناء فردى زين والله زين غريب مؤمن ، راقصة الداحية ، رجال سيناء".
بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة لبنان الشقيقة قدمت خلاله مجموعة متميزة من التابلوهات منها "موال مصر و لبنان و الحاسودية، أهلا وسهلا لبنان، دلعونة وسيفوترس، وتكنو موال ". 

كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عدة راقصات منها "رقص شعبى – العصاية- الصعيدى "العارف بالله"، و"التنورة"، "الربابة"، و"فن المربع"، و"الخلخال"، و"التحطيب". بينما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مجموعة من التبلواهات الفنية منها "تراث الشارع البورسعيدى الصياد و شباب البحر، وأم الخلول وأه ياللي، بتغني لمين يا حمام" .

وعلى مسرح الغابة قدمت فرقة الهند مجموعة من التابلوهات من التراث الهندى المعروف بالحركة والألوان المبهجة
تألقت فرقة الحرية ( الأسكندرية ) من خلال باقة متميزة من التابلوهات منها "عمار يا إسكندرية ، أيوه ياجدعان ، وعرض التنورة ، حلاوة شمسنا ، حلقة السمك، واختتمت الفرقة استعراضاتها بالزفة الاسكندراني .


قدمت فرقة مطروح مجموعة من الاستعراضات منها "الحنّة، السامر البدوي، الشلال، الفرح، الكف، سيوه، الحصّالة، المطروحيّة، إلى جانب عروض لفرق المالديف .

وعلى مسرح شاطى الفيروز أقيم عرض فنى لفرقة الفالوجا الفلسطينية جمهور التل الكبير ، تضمن راقصات وتابلوهات على أنغام كوكتيل ثورى ، حس أفراح بكة شعبى  ، فلسطين تاج ، دمى فلسطيني . 

تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية بعرض فنى مبهر قدمت خلاله عدة ثقافات وهى النوبة وقبيلة الجعافرة والعبابدة والصعايدة ، وقدمت عديد راقصات منها عروض عن العرس فى بلاد النوبة وليلة الحنة وحفل السبوع .

بجانب عرض فنى لفرقة روسيا تضمت عدة استعراضات ، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية راقصات التحطيب والنوبى ،صعيدي .

وعلى مسرح فايد قدمت فرقة اليونان مجموعة من الراقصات من التراث اليونانى منها hasapia،olmaz ، karsilamas ، slrtos، بجانب عرض لفرقة رومانيا تضمن مجموعة من راقصات التراث الرومانى ،

قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على نفس المسرح باقة الراقصات المتميزة منها "فرح شرقاوى ، السقايين ، التنورة ، حويا ، حصان الشرقية

كما أضاء مسرح  الدنفاه بعرض فنى لفرقة دولة فنزويلا مجموعة من الأغنيات منها cantos de faena  ، mi doloras، gvarana ،basariuo ،marlolina.

أقامت فرقة أندونيسيا مجموعة من التراث الشعبى لبلدهم ، واختتمت العروض بفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية براقصات أم الخلول ، التنورة ، البدوىة .

ترشيحاتنا

الرقابة النووية تصدر بيانا رسميا حول وفاة العالم المصرى بالمغرب .. التفاصيل الكاملة للواقعة

جاءا من شبرا لـ حضور زفاف ابن عمهما.. فماتا غرقا في ترعة دشنا

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

شاهد.. الشكل الجديد لـ كأس مصر

بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي

محاولة للنيل من سمعتها .. محامي بوسي يفجر مفاجأة عن حقيقة القبض عليها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور