فرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدولي تتألق في دورته 20

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدورة 20 على 7 مسارح مختلفة داخل وخارج مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من ٣ : ٧ سبتمبر الجارى.



قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عرض فنى على مسرح حديقة الشيخ زايد، تضمن مجموعة متميزة من الاستعراضات الفنية منها "الدبكة السنياوى ، غناء فردى زين والله زين غريب مؤمن ، راقصة الداحية ، رجال سيناء".

بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة لبنان الشقيقة قدمت خلاله مجموعة متميزة من التابلوهات منها "موال مصر و لبنان و الحاسودية، أهلا وسهلا لبنان، دلعونة وسيفوترس، وتكنو موال ".



كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عدة راقصات منها "رقص شعبى – العصاية- الصعيدى "العارف بالله"، و"التنورة"، "الربابة"، و"فن المربع"، و"الخلخال"، و"التحطيب". بينما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية مجموعة من التبلواهات الفنية منها "تراث الشارع البورسعيدى الصياد و شباب البحر، وأم الخلول وأه ياللي، بتغني لمين يا حمام" .



وعلى مسرح الغابة قدمت فرقة الهند مجموعة من التابلوهات من التراث الهندى المعروف بالحركة والألوان المبهجة

تألقت فرقة الحرية ( الأسكندرية ) من خلال باقة متميزة من التابلوهات منها "عمار يا إسكندرية ، أيوه ياجدعان ، وعرض التنورة ، حلاوة شمسنا ، حلقة السمك، واختتمت الفرقة استعراضاتها بالزفة الاسكندراني .





قدمت فرقة مطروح مجموعة من الاستعراضات منها "الحنّة، السامر البدوي، الشلال، الفرح، الكف، سيوه، الحصّالة، المطروحيّة، إلى جانب عروض لفرق المالديف .



وعلى مسرح شاطى الفيروز أقيم عرض فنى لفرقة الفالوجا الفلسطينية جمهور التل الكبير ، تضمن راقصات وتابلوهات على أنغام كوكتيل ثورى ، حس أفراح بكة شعبى ، فلسطين تاج ، دمى فلسطيني .



تألقت فرقة أسوان للفنون الشعبية بعرض فنى مبهر قدمت خلاله عدة ثقافات وهى النوبة وقبيلة الجعافرة والعبابدة والصعايدة ، وقدمت عديد راقصات منها عروض عن العرس فى بلاد النوبة وليلة الحنة وحفل السبوع .



بجانب عرض فنى لفرقة روسيا تضمت عدة استعراضات ، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية راقصات التحطيب والنوبى ،صعيدي .



وعلى مسرح فايد قدمت فرقة اليونان مجموعة من الراقصات من التراث اليونانى منها hasapia،olmaz ، karsilamas ، slrtos، بجانب عرض لفرقة رومانيا تضمن مجموعة من راقصات التراث الرومانى ،



قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على نفس المسرح باقة الراقصات المتميزة منها "فرح شرقاوى ، السقايين ، التنورة ، حويا ، حصان الشرقية



كما أضاء مسرح الدنفاه بعرض فنى لفرقة دولة فنزويلا مجموعة من الأغنيات منها cantos de faena ، mi doloras، gvarana ،basariuo ،marlolina.



أقامت فرقة أندونيسيا مجموعة من التراث الشعبى لبلدهم ، واختتمت العروض بفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية براقصات أم الخلول ، التنورة ، البدوىة .