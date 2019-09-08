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تعليم

التعليم العالي تعرض فيلمًا عن الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطبيقه في المجتمع المصري

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
نهلة الشربيني
استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيلمًا قصيرًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجتمع ودعم تطبيقها وأهميتها وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.

وينظم المؤتمر قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء، ويقام على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول آفاق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مصر، والاستراتيجية الوطنية المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: إستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة، وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والإستراتيجيات العالمية في تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يقم خلال فعاليات المؤتمر معرضًا للابتكار والذكاء الاصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات كشركة (سيسكو) العالمية، وشركة (أي بي أم)، بالإضافة إلى جامعات ( القاهرة، وعين شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية).

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