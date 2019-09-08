انطلاق الدورة 152 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير أحمد الدليمي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية، ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى اجتماعات الدورة 152 على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء برئاسة محمد على الحكيم وزير خارجية العراق.





يتضمن مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، 8 بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ويشتمل هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئين، الأونروا، والتنمية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، إضافة إلى موضوع آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي.



كما يناقش مجلس الجامعة على مستوى المندوبين على مدى يومين، موضوعات أخرى منها التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في سوريا، تطورات الأوضاع في ليبيا، تطورات الأوضاع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.



ويبحث المجلس اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، دعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.



كما يناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (151 - 152) ، التقرير نص السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019 وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



كما يبحث الاجتماع بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الأفريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، العلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، العلاقات العربية مع جمهورية الهند، العلاقات العربية اليابانية، العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك، العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى .



ويناقش الاجتماع أيضا بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية وإساءتها للدول العربية.



كما يناقش الاجتماع بندا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته، صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، تطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.. ويستعرض أيضا نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الماضى وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 46 التي عقدت خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).