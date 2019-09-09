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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تعقد مزادا علنيا لبيع 58 سيارة واردة من الخارج

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:29 ص
سيارات بجمارك المطار
سيارات بجمارك المطار
نورهان خفاجي
تعقد جمارك مطار القاهرة الدولي، الأربعاء المقبل، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 58 سيارة ، ودراجه بخارية ، ومواتير سيارات ، وقطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة ، تقام الجلسة بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ، والسيارات ماركات متنوعة ومنها (هامر- مرسيدس- BMW - باجيرو - لاندكروزر - بورش - دودج - فولكس - جاجوار - كرايسلر تويوتا-GMC - لكزس - فورد - هيونداى - سوبارو - مازدا - لكزس - نيسان -جراندشيروكى - شانج يونج - شيفروليه - سيارات نصف نقل كابينه مفردة وكابينة مزدوجة ولوط موتور ولوط دراجة بخارية).

تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه ، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي ، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار ) ، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

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