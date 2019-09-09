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قيادى إخوانى منشق يكشف كواليس هروبه من مصر إلى تركيا عبر حدود السودان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:36 م
عماد أبو هاشم
عماد أبو هاشم
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحرص على شيطنة المؤسسات المصرية خاصة الجيش والقضاء، موضحا أنه هرب من مصر عقب ثورة 30 يونيو، بعد أن تسلل عبر الحدود المصرية السودانية.

وأكد عماد خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه طلب من الاخواني الارهابي أيمن الورداني مساعدته للهروب من مصر إلى تركيا، منوها بأنه ذهب إلى القنصلية التركية في الإسكندرية للحصول على التأشيرة.

وأوضح عماد أبو هاشم، أنه هرب إلى الحدود المصرية السودانية تمهيدا للسفر إلى تركيا، وركب مع عصابة سودانية بسيارتين، مؤكدا أن الرحلة في السودان استغرقت يوما كاملا أقمنا خلاله في بيت بإحدى القرى الصغيرة.

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