أفريقيا تجمعنا.. الملتقى الرياضى الأول بأسوان بمشاركة 26 دولة.. صور

تعد محافظة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، والتي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الوسام لتكتمل منظومة التواصل مع دول القارة السمراء وخاصة مع إعتبار أسوان أيضًا عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية.



وفى السطور التالية تلقى "صدى البلد " الضوء على فعاليات الملتقى الإفريقى الرياضى الأول والذى يقام تحت شعار " إفريقيا تجمعنا " على مدار 5 أيام حيث شهد الفعاليات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسط مشاركة واسعة لنحو 200 شاب وفتاه من 26 دولة إفريقية .



وخلال كلمته رحب الدكتور أشرف صبحى بالشباب الأفريقى والذى إستفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية مع إستمتاعه بالجولات السياحية وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على دفع العلاقات المصرية الإفريقية للأمام وخاصة بين الشباب الأفريقى ، موضحًا بأن الوزارة تتبنى خطط وإستراتجيات العمل فى هذا الإتجاه ومنها هذا الملتقى والذى سبقه بالأمس الإحتفال بملتقى الأوسكار للإبداع الأفريقى والذى ضم العديد من الإبداعات للشباب الأفريقى .



ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن أسوان تحتضن مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على ضفاف النيل الخالد والذى يجمعنا بشريانه الممتد فى جسد ومصير واحد بأرض أسوان التى تجمعنا إفريقيا فى الملتقى المصرى الإفريقى بملامحها الأفريقية جغرافيًا وتاريخيًا بإعتبارها جسر التواصل لأفريقيا عبر العصور وعاصمة الشباب الإفريقى .



ولفت المحافظ إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019 والذى شهد فى إفتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين إطلاق الرئيس السيسى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ليكون ملتقى عالمى للشباب ومنصة إقليمية وقارية مما يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة شبابيًا ورياضيًا وثقافيًا وفنيًا فى ظل رؤية جديدة قوامها التعاون والتكامل من أجل مصلحة الشعوب ومقاومة التحديات والمخاطر المشتركة .



وأوضح محافظ أسوان بأن إنعقاد هذا الملتقى وغيره من الأنشطة على أرض أسوان يعتبر من ثمار ومكتسبات الجهود المتواصلة خلال الفترة الماضية بتحويل توجيهات الرئيس السيسى فى مؤتمرات الشباب لواقع فعلى وملموس بأن تكون أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية للعمل على مد جسور التلاحم والتقارب بين الشباب المصرى والأفريقي.



وأكد المحافظ على أن هذا يحتاج من شبابنا الإفريقى لاستنهاض الهمم بإعادة روح التحدى والعمل المستمر والجاد والخلاق مع التخلص من دعاوى الخمول والكسل والتشويش واليأس والتطرف والعنف ، بالإضافة إلى إعلاء مفاهيم الوحدة بين الشعوب الإفريقية بمعناها الحقيقى القائم على المصالح المشتركة وذلك من خلال خلق مساحات مشتركة من التجانس والتواصل الشبابى لنعلو جميعًا فوق الفواصل والحدود الجغرافية والسياسية.



وأشاد المحافظ بالنهج الطيب والبناء الذى تدعمه وزارة الشباب والرياضة لصياغة واقع أفضل لشبابنا بأفكاره الجريئة وقدراته ومهاراته الغير نمطية ورؤيته اللامحدودة لمختلف القضايا المطروحة بالنقاش الهادف والحوار البناء ، متمنيًا للشباب المصرى والإفريقى بقضاء أوقات سعيدة وسط آثار أسوان الخالدة وطبيعتها الساحرة وطقسها المشمس ، وقد شهدت الفعاليات تقديم فقرات فنية نوبية ورقصات التحطيب والتنورة والتى تجسد الثقافة والتراث الأسوانى الأصيل ليتفاعل معها الشباب الأفريقى ويشارك فى إحتفالية تؤكد مدى الترابط والتجانس بينهم .



وفى ختام الإحتفال قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بتوزيع الدروع التذكارية على رؤساء الوفود الشبابية للدول الإفريقية المشاركة فى الملتقى ، أعقبه إلتقاط صورة تذكارية تجمع الوزير والمحافظ مع الشباب الأفريقى .

