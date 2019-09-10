غلق شركة و7 محلات وضبط لانشون فاسد داخل سوبر ماركت شهير بالنزهة.. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية مكبرة، في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات.



وأكد عقل أن الحملة شملت تنفيذ القرار 201 لسنة 2019 بغلق وتشميع شركة للشحن بالعقار 1شارع متولى الشعراوى للادارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام من سكنى لنشاط مخالف بدون ترخيص ، كما تنفيذ القرار 170 لسنة 2019 بغلق وتشميع محل لبيع الأدوات المنزلية بالعقار 84 شارع جوزيف تيتو إدارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام.



كما شملت الحملة تنفيذ القرار 171 لسنة 2019 بغلق وتشميع محل بالعقار 84 شارع جوزيف تيتو إدارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام، فضلا عن تنفيذ القرار 172 لسنة 2019 بغلق وتشميع محل للموبليا بالعقار 84 ش جوزيف تيتو إدارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام.



وشملت تنفيذ القرار 173 لسنة 2019 بغلق وتشميع محل للقماش والستائر بالعقار 84 شارع جوزيف تيتو إدارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام، و تنفيذ القرار 174 لسنة 2019 بغلق وتشميع محل للديكور بالعقار 84 ش جوزيف تيتو ادارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام ، وتنفيذ القرار 175لسنة 2019 بغلق وتشميع محل بيع مفروشات بالعقار 84 ش جوزيف تيتو إدارة بدون ترخيص ومخالفة تعديل الاستخدام.



كما تم غلق وتشميع مقهى بلدى بالعقار 11 منخفض التكاليف بالشيراتون ورفع جميع محتوياته ورفع العداد الكهربائي ، وغلق وتشميع مطعم ومخرن فول بالعقار 12 بالشيراتون ورفع الأشغال منة وازالة تاندة مخالفة ورفع العداد الكهربائي ، وإزالة تاندة مخالفة على الرصيف امام العقار 41 ش الرشيدي بالشيراتون.



وأوضح رئيس خي النزهه أنه تم التفتيش على الاغذية بمعرفة لجنة الطب البيطرى على بعض المحال وتم ضبط واعدام 20كجم لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمى وتحرير محضر بالواقعة داخل سوبر ماركت خير شهير والكائن فى 59 صقر قريش ، كما تم ضبط 6.600كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل جزارة الكائن 59 صقر قريش ، علاوة على ضبط واعدام 15كجم لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل سوبر ماركت بنفس الشارع.



كما تم تحرير 6 محاضر بيئة و10 محاضر ادارة بدون ترخيص ، فضلا عن تحرير 12 محضر إشغال، و 3 محاضر تالف رصف .



وأكد اللواء خالد عقل أنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية.



رافق رئيس الحي في الحملة ممثلي شرطة المرافق وقسم النزهة ومباحث القسم والمحلات والإشغالات والاسكان والبيئة والطب البيطرى ومسئولى المربعات.

