مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على "انستجرام" صورة جذابة جديدة أثارت هوس المتابعين.





وظهرت الفنانة ياسمين صبري بصورة تبرز ملامحها من خلال الاعتماد علي مكياج وعدسات وشعرها ، ولم تظهر ياسمين اطلالاتها كاملة ولكنها أظهرت جزءا من كتفيها بفستان لامع باللون الفضي.





واعتمدت الفنانة ياسمين صبري مكياج واحمر شفاه باللون الأحمر وابرزت عيونها بعدسات باللون الرمادي، وامسكت شعرها بأصابعها والتقطت الصورة وذلك للإعلان عن نوع العدسات التي ترتديها .





وانهالت التعليقات على الفنانة ياسمين صبري بالاعجاب علي صورتها واطلالاتها .