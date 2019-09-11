ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات حربية إسرائيلية من طراز F16 استهدفت بعدة صواريخ موقعا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار مادية في الأماكن المحيطة به، مشيرين إلى أن طائرات الاحتلال أغارت بعدها بدقائق على أرض زراعية في محافظة خان يونس جنوب القطاع، وعلى موقع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق قذائف صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

ردا على القصف الصاروخي.. الاحتلال الإسرائيلي يعاقب قطاع غزة بهذا الإجراء

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

ترشيحاتنا

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى غينيا الاستوائية

روسيا تعلق على إقالة بولتون

ودياً.. وليد أزارو يشارك في فوز المغرب على النيجر 1-0

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

منتخب مصر في دائرة الخطر.. تعرف على التفاصيل

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو