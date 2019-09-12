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رياضة

السفير المصرى يشهد مران الأهلي في غينيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد السفير برفقة وفد من شركة المقاولون العرب من أجل تشجيع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وتقام المباراة في السادسة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على نفس الملعب الذى استضاف مران اليوم والذي يبعد عن مقر إقامة بعثة الأهلي بـ١٥دقيقة.

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