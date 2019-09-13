مى فاروق تتفوق على أصالة فى معكم منى الشاذلى.. فيديو





وتفوقت مي على أصالة في اللعبة، فكانت ردود الأخيرة طريفة، مما أثار تفاعل الجمهور في الاستوديو.

حلّت الفنانتان أصالة نصري ومي فاروق ضيفتين على الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم"، والمذاع على قناة cbc، الخميس.وقدمت النجمتان أكثر من دويتو غنائي، وجمعتهما مواقف طريفة خلال الحلقة، أبرزها لعبة "أغنية في صورة"، من خلال عرض صور مختلفة، وينبغي على كل منهما أن ترد أسرع من الأخرى لتكشف أي أغنية تشير إليها الصورة.