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رياضة

سفير مصر في غينيا يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
كشف حاتم حسوبه سفير مصر في غينيا الاستوائية عن كواليس استعدادات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ مواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل، مشددا أنه حضر مران الفريق أمس ولمس مدى حرص لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة.

وأضاف حاتم حسوبه في تصريحات لقناة أون سبورت، أن علاقة رينيه فايلر المدير الفني للفريق رائعة باللاعبين على الرغم من قيادته للفريق منذ فترة قصيرة، مشددا أن هناك حالة تناغم وانسجام شديدة بين المدرب واللاعبين حيث يحرص الجميع على تنفيذ أوامره.

وتابع حاتم حسوبه أن المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، مشددا أن الإعلام الغيني يتابع أخبار بعثة الأهلي بشكل دقيق.

وأكمل حاتم حسوبه أن حالة الطقس أمس كانت جيدة ولم تشهد سقوط أمطار حيث خاض الفريق المران في أجواء جيدة،  مشددا أن أهم ما يميز بعثة الأهلي هى الانضباط والالتزام والتركيز الشديد.


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