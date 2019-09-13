تعرف على أنشطة حزب مستقبل وطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات أمس حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة قافلة طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة حلوان، بالإضافة إلى توزيع بعض الحقائب المدرسية بالمجان على أبناء الأسر الفقيرة بمنطقتي "السلام - الأميرية".



وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة عدة معارض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمراكز "العياط - الصف - أبوالنمرس - البدرشين".



أقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينتى (طنطا - المجلة) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بتنظيم يوم رياضي لشباب الحزب بالصالة المغطاة بنادي شبين الكوم بحضور قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم رحلة ترفيهية لبعض الأطفال الأيتام المدينة رأس البر تخللها بعض الفقرات الترفيهية وقامت أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء بتوزيع بعض الحقائب المدرسية بالمجان على أبناء الأسر الفقيرة بمدينة أبوزنيمة .



كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد ندوة حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بمقر الحزب بمدينة بورسعيد فضلا عن إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بحي المناخ ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمركز القصاصين.



وقامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بإقامة عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بقريتي (سيلا بمركز الفيوم كحك بمركز الشواشنة) وقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بإقامة منفذ لبيع السلع التموينية والخضروات بأسعار مخفضة بشارع الرعاية ببندر القوصية فضلا عن إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بميدان المنفذ بمدينة أسيوط .



كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج عدة منافذ متحركة (سيارات متنقلة) لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمركزی (طما - العسيرات) وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة وقامت أمانة الحزب بمحافظة أسوان معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز إدفو.