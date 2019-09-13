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رياضة

طلب خاص من إسماعيل يوسف لمسئولي بطل السنغال.. تعرف عليه

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:07 م
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
منتصر الرفاعى - ملك موسى
طلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال من مسئولي ملعب لات ديور الذي يخوض الفريق عليه المران اليوم اخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس قبل بدء المران.

ويخوض الزمالك المران على ملعب لات ديور بالسنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي غدا.

ويواجه الزمالك- الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء- فريق جينيراسيون فوت، غدا السبت، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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