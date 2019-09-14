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انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب ..فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
فعاليات المؤتمر الوطني
فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب
كـريـم الـخـطـيـب
انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس"، إضافة إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" فستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف تتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليًا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك يعد جزءًا من حروب الجيل الرابع، إضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

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