دار الإفتاء تحذر من معصية تحرمك محبة الله.. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية وصفت التحرش بأنه «أربى الربا»، فهو أشد جرمًا من الربا وأكل أموال الناس بغير حق.



واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بما رواه أبو داود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق».



وأشارت الإفتاء إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الإيذاء في الأعراض، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش» أخرجه ابن أبي الدنيا.







