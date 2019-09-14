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أخبار العالم

أمريكا تتهم إيران بالهجوم على منشآت أرامكو السعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:14 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
قسم الخارجي
حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وقال الوزير الأمريكي إن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وفقا لقناة "العربية".

وأكد بومبيو أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

وتابع قائلا "روحاني وظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية"، وأوضح بومبيو أنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية

كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت، اليوم السبت، مسئوليتها عن الحريق الذي نشب في منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية حيث يوجد أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم.

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