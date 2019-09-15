طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة

عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم ووقت الاعداد ..110 دقيقة

طريقة عمل محشى ورق العنب ووقت الطهى :70 دقيقة

طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..

طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالمقادير وتحضير الحشوة :

طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالخطوات

طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف حسن

طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..

طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:

طريقة عمل محشى ورق العنب بالخطوات..

طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:

طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة بالخطوات ومكونات الحشوة:

احشى ورق العنب بالمكونات واتركيه لينضج وقدميه ساخنا.





من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات يمكنك تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة على طريقة أمهر الشيفات إليك طريقةبطريقة سهلة وبسيطة وتعرفى على تكات الطهى وأسرار مذاقه كأشهر الشيفات بطرق مختلفة أختارى منها الطريقة الأنسب لك ..8 أكواب ماءنصف حبة ليمون (عصير فقط)1 ملعقة صغيرة ملح1 لفة من الورق العنب1 كوب أرز قصير الحبة (غير مطبوخ)2 حبة بصل متوسطة الحجم (مفرومة فرماً ناعماً)5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتوننصف كيلو من اللحمة المفرومة1 مجموعة من الشبت الطازج (المفروم)1 ملعقة طعام من أوراق النعناع (مفرومة)ربع ملعقة صغيرة من الفلفل2 كوب ماء-يغلى 8 أكواب من الماء في وعاء كبير ، ويضاف عصير نصف حبة ليمون وملح.- انزعى الأوراق بعناية أطفئ النار وضع الأوراق في الماء الساخن لمدة 3 دقائق.-انزعى الأوراق وضعيها في وعاء ثم غطيها بالماء البارد. عندما تبرد وضعيها فى المصفاة ليس من غير المعتاد أن تتلف العديد من الأوراق الخارجيةلتحضير الحشوة ابدأ بنقع الأرز لمدة 10 دقائق بالماء الساخنيقلى البصل في 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتونيمزج البصل مع اللحم المفروم والأرز وزيت الزيتون المتبقي والشبت والنعناع وعصير الليمون والفلفل في وعاء و تخلط جيدا باليد.لملء الأوراق ولفها افصلى ورقة واحدة برفق وضعى الحشوةقومى بطي أسفل الورقة فوق الحشوة وقومى بلف الورقة لأن الحشوة سوف تتوسع أثناء الطهي. .حبة طماطم كبيرة مقطعة لدوائر500 جرام ورق عنبماء حسب الحاجةنصف كوب عصير ليمون حامضملعقة صغيرة ملحنصف كوب زيت نباتىباقة بقدونس مفروم فرما ناعماكوب أرز مصرى4 طماطم حجم متوسط مفرومة2 بصل حجم كبير مفرومنصف كوب عصير ليمون حامضملعقة صغيرة ملحرشة بهارات مشكلةنصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونةرشة فلفل أسود مطحوننصف كوب زيت زيتونملعقتان من اللحم المفروم1- في وعاء عميق ضعى ورق العنب لدقائق به بعد غسله جيدا وصفي ورق العنب واغسليه بماء بارد ثم اتركيه حتى يجف.2- إنقعي الأرز لتحضير الحشوة وصفيه من الماء ثم أضيفي الطماطم و البقدونس والبصل وتبليه مع البهارات وعصير الليمون الحامض و الملح والزيت.3- لعملية الحشو استخدمي ملعقة صغيرة من اللحم المفروم وضعي القليل من الحشوة في وسط الورقة واثني الحافتين جيداً ثم لفيها بإحكام.4- لطهي الورق.. ضعي الزيت في قدر كبير وصففي البطاطس والطماطم لمنعه من الالتصاق ثم الورق المحشي على طبقات.5- أضيفي عصير الليمون الحامض والملح والماء حتى تغمري الورق ثم اكبسيه بطبق كي لا يتفتح.6- بعد تسوية ورق العنب ارفعي الطبق واتركي ورق العنب وقدميه مع الطماطم.ورق عنب2 كوب أرزنصف كوب من اللحمة المفرومةكيلو لحم مفروم حسب الرغبة1/2 كوب بقدونس1/2 كوب كزبرة1/2 كوب شبتبصلة6 فصوص ثوم4 معلقة كبيرة صلصةفلفل حار حسب الرغبة2 مكعب مرقزيتكمونملح وفلفلضعيها في قاع الوعاء ثم تبلي الأرز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل واللحم المفرومة والصلصة