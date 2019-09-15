طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة

طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات يمكنك تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة على طريقة أمهر الشيفات إليك طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وتعرفى على تكات الطهى وأسرار مذاقه كأشهر الشيفات بطرق مختلفة أختارى منها الطريقة الأنسب لك ..
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم ووقت الاعداد ..110 دقيقة
طريقة عمل محشى ورق العنب ووقت الطهى :70 دقيقة
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..
8 أكواب ماء
نصف حبة ليمون (عصير فقط)
1 ملعقة صغيرة ملح
1 لفة من الورق العنب
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالمقادير وتحضير الحشوة :
1 كوب أرز قصير الحبة (غير مطبوخ)
2 حبة بصل متوسطة الحجم (مفرومة فرماً ناعماً)
5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
نصف كيلو من اللحمة المفرومة
1 مجموعة من الشبت الطازج (المفروم)
1 ملعقة طعام من أوراق النعناع (مفرومة)
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
2 كوب ماء
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالخطوات
-يغلى 8 أكواب من الماء في وعاء كبير ، ويضاف عصير نصف حبة ليمون وملح.
- انزعى الأوراق بعناية أطفئ النار وضع الأوراق في الماء الساخن لمدة 3 دقائق.
-انزعى الأوراق وضعيها في وعاء ثم غطيها بالماء البارد. عندما تبرد وضعيها فى المصفاة ليس من غير المعتاد أن تتلف العديد من الأوراق الخارجية
لتحضير الحشوة ابدأ بنقع الأرز لمدة 10 دقائق بالماء الساخن
يقلى البصل في 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
يمزج البصل مع اللحم المفروم والأرز وزيت الزيتون المتبقي والشبت والنعناع وعصير الليمون والفلفل في وعاء و تخلط جيدا باليد.
لملء الأوراق ولفها افصلى ورقة واحدة برفق وضعى الحشوة
قومى بطي أسفل الورقة فوق الحشوة وقومى بلف الورقة لأن الحشوة سوف تتوسع أثناء الطهي. .
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف حسن
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..
حبة طماطم كبيرة مقطعة لدوائر
500 جرام ورق عنب
ماء حسب الحاجة
نصف كوب عصير ليمون حامض
ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زيت نباتى
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:
باقة بقدونس مفروم فرما ناعما
كوب أرز مصرى
4 طماطم حجم متوسط مفرومة
2 بصل حجم كبير مفروم
نصف كوب عصير ليمون حامض
ملعقة صغيرة ملح
رشة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كوب زيت زيتون
ملعقتان من اللحم المفروم
طريقة عمل محشى ورق العنب بالخطوات..
1- في وعاء عميق ضعى ورق العنب لدقائق به بعد غسله جيدا وصفي ورق العنب واغسليه بماء بارد ثم اتركيه حتى يجف.
2- إنقعي الأرز لتحضير الحشوة وصفيه من الماء ثم أضيفي الطماطم و البقدونس والبصل وتبليه مع البهارات وعصير الليمون الحامض و الملح والزيت.
3- لعملية الحشو استخدمي ملعقة صغيرة من اللحم المفروم وضعي القليل من الحشوة في وسط الورقة واثني الحافتين جيداً ثم لفيها بإحكام.
4- لطهي الورق.. ضعي الزيت في قدر كبير وصففي البطاطس والطماطم لمنعه من الالتصاق ثم الورق المحشي على طبقات.
5- أضيفي عصير الليمون الحامض والملح والماء حتى تغمري الورق ثم اكبسيه بطبق كي لا يتفتح.
6- بعد تسوية ورق العنب ارفعي الطبق واتركي ورق العنب وقدميه مع الطماطم.
طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:
ورق عنب
2 كوب أرز
نصف كوب من اللحمة المفرومة
كيلو لحم مفروم حسب الرغبة
1/2 كوب بقدونس
1/2 كوب كزبرة
1/2 كوب شبت
بصلة
6 فصوص ثوم
4 معلقة كبيرة صلصة
فلفل حار حسب الرغبة
2 مكعب مرق
زيت
كمون
ملح وفلفل
طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة بالخطوات ومكونات الحشوة:
ضعيها في قاع الوعاء ثم تبلي الأرز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل واللحم المفرومة والصلصة
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم ووقت الاعداد ..110 دقيقة
طريقة عمل محشى ورق العنب ووقت الطهى :70 دقيقة
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..
8 أكواب ماء
نصف حبة ليمون (عصير فقط)
1 ملعقة صغيرة ملح
1 لفة من الورق العنب
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالمقادير وتحضير الحشوة :
1 كوب أرز قصير الحبة (غير مطبوخ)
2 حبة بصل متوسطة الحجم (مفرومة فرماً ناعماً)
5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
نصف كيلو من اللحمة المفرومة
1 مجموعة من الشبت الطازج (المفروم)
1 ملعقة طعام من أوراق النعناع (مفرومة)
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
2 كوب ماء
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف منال العالم بالخطوات
-يغلى 8 أكواب من الماء في وعاء كبير ، ويضاف عصير نصف حبة ليمون وملح.
- انزعى الأوراق بعناية أطفئ النار وضع الأوراق في الماء الساخن لمدة 3 دقائق.
-انزعى الأوراق وضعيها في وعاء ثم غطيها بالماء البارد. عندما تبرد وضعيها فى المصفاة ليس من غير المعتاد أن تتلف العديد من الأوراق الخارجية
لتحضير الحشوة ابدأ بنقع الأرز لمدة 10 دقائق بالماء الساخن
يقلى البصل في 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
يمزج البصل مع اللحم المفروم والأرز وزيت الزيتون المتبقي والشبت والنعناع وعصير الليمون والفلفل في وعاء و تخلط جيدا باليد.
لملء الأوراق ولفها افصلى ورقة واحدة برفق وضعى الحشوة
قومى بطي أسفل الورقة فوق الحشوة وقومى بلف الورقة لأن الحشوة سوف تتوسع أثناء الطهي. .
طريقة عمل محشى ورق العنب للشيف حسن
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ..
حبة طماطم كبيرة مقطعة لدوائر
500 جرام ورق عنب
ماء حسب الحاجة
نصف كوب عصير ليمون حامض
ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زيت نباتى
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:
باقة بقدونس مفروم فرما ناعما
كوب أرز مصرى
4 طماطم حجم متوسط مفرومة
2 بصل حجم كبير مفروم
نصف كوب عصير ليمون حامض
ملعقة صغيرة ملح
رشة بهارات مشكلة
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كوب زيت زيتون
ملعقتان من اللحم المفروم
طريقة عمل محشى ورق العنب بالخطوات..
1- في وعاء عميق ضعى ورق العنب لدقائق به بعد غسله جيدا وصفي ورق العنب واغسليه بماء بارد ثم اتركيه حتى يجف.
2- إنقعي الأرز لتحضير الحشوة وصفيه من الماء ثم أضيفي الطماطم و البقدونس والبصل وتبليه مع البهارات وعصير الليمون الحامض و الملح والزيت.
3- لعملية الحشو استخدمي ملعقة صغيرة من اللحم المفروم وضعي القليل من الحشوة في وسط الورقة واثني الحافتين جيداً ثم لفيها بإحكام.
4- لطهي الورق.. ضعي الزيت في قدر كبير وصففي البطاطس والطماطم لمنعه من الالتصاق ثم الورق المحشي على طبقات.
5- أضيفي عصير الليمون الحامض والملح والماء حتى تغمري الورق ثم اكبسيه بطبق كي لا يتفتح.
6- بعد تسوية ورق العنب ارفعي الطبق واتركي ورق العنب وقدميه مع الطماطم.
طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة
طريقة عمل محشى ورق العنب بالمقادير ومكونات الحشوة:
ورق عنب
2 كوب أرز
نصف كوب من اللحمة المفرومة
كيلو لحم مفروم حسب الرغبة
1/2 كوب بقدونس
1/2 كوب كزبرة
1/2 كوب شبت
بصلة
6 فصوص ثوم
4 معلقة كبيرة صلصة
فلفل حار حسب الرغبة
2 مكعب مرق
زيت
كمون
ملح وفلفل
طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة بالخطوات ومكونات الحشوة:
ضعيها في قاع الوعاء ثم تبلي الأرز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل واللحم المفرومة والصلصة
احشى ورق العنب بالمكونات واتركيه لينضج وقدميه ساخنا.