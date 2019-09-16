المخابرات الأمريكية تبلغ السعودية بالجهة المسئولة عن هجوم أرامكو

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت المملكة العربية السعودية بأن إيران هي مصدر الهجوم الأخير على معملي أرامكو.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن "معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية. وأبلغ المسؤولون الأمريكان السعودية بهذا الأمر".



وأكدت الصحيفة أن "هذا الاستنتاج لم تعلن عنه واشنطن بشكل رسمي بعد".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو امتلاك واشنطن معلومات تؤكد ما جاء في بيان سابق للحكومة العراقية بعدم استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ الهجوم على منشآت شركة آرامكو عملاق النفط السعودي.



وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".



ونفت الحكومة العراقية في بيان أمس الأحد استخدام الأراضي العراقية في الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو السعودية.