احمد حمودى يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الانضمام لـ بيراميدز.. تعرف عليها

وجه احمد حمودي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، رسالة خاصة إلى النادي الأهلي جمهورًا ولاعبين، عقب انضمامه إلى نادي بيراميدز.





وقال احمد حمودي، في رسالة خاصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حابب اشكر جمهور ولاعبين وإدارة النادي الاهلي من اول يوم ليا في النادي حاولت اعمل كل جهدي عشان افرح جماهير النادي".





وأضاف احمد حمودي، "فترة من أهم واجمل فترات حياتي فيها ايام حلوة كتيرة وايام صعبة"، مستطردًا "النهاردة بعلن لكم اني ببدء خطوة جديدة في مسيرتي الكروية خطوة جديدة صحيح لكن جماهير الاهلي هتفضل في قلبي الجماهير اللي دعمتني طول فترة وجودي في النادي اللي كانوا على المرة قبل الحلوة".





وأوضح احمد حمودي، "في خطوتي الجديدة هتفضل الجماهير دي قدام عيني وعارف انكم هتدعموني في اي مكان انا موجود فيه شكرا لادارة النادي الاخلي واللاعبين وكل العاملين في النادي الاهلي من اكل عامل لاصغر عامل على الفترة دي، شكرا لجماهير النادي الأهلي العظيمة".





وأعلن اليوم نادي بيراميدز التعاقد مع احمد حمودي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.





وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.



