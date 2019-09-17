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أخبار العالم

روسيا: ظهور خطر سيناريو عسكري بعد الهجمات على منشأتي النفط بالسعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:47 م
روسيا
روسيا
أ ش أ
أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين عن ظهور خطر استخدام السيناريو العسكري عقب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن ناريشكين قوله - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - "يوجد تهديد باستخدام السيناريو العسكري بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية.. معربا عن أمله في حل سلمي للوضع في تلك المنطقة".

وكانت جماعة (أنصار الله) الحوثية قد تبنت السبت الماضي هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وتوعدت كذلك بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

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