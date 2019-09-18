فرصة للمصريين العاملين بالخارج.. كيف تحول أموالك إلى القاهرة؟

تعد "ناو موني" منصة للتقنيات المالية، والتي توفّر الخدمات المصرفية لغير المستفيدين من هذه الخدمات، وبدأت الفكرة تختمر في ذهن كلٌّ من إيان ديلون وكاثرين باد زميلي دراسة في الجامعة قبل العام 2015 وذلك لمساعدة غير المستفيدين من الخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة.





وكان الأشخاص الذين يتقاضون راب مقداره 5,000 درهم اي ما يعادل (1,360 دولار أمريكي) أو أقل، ليس لديهم الحق في الحصول علي حساب مصرفيّ، وهذة الفئة تمثل 70% من السكان في الإمارات العربية المتحدة ، بحسب إحصاءات الشركة بجانب 4.5 مليون عامل داخل دولة الإمارات .





وعلي غرار المصارف في المملكة المتحدة وأوروبا، نفذ إيان وكاثرين الفكرة في الشرق الأوسط بهدف تيسير التعاملات والخدمات المالية والمصرفية وجعلها أكثر ملاءمة للعملاء.





كما تعمل الشركة على مساعدة العملاء في الوصول إلى الخدمات المصرفية وخدمات التحويل المالي من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي، والحصول على بطاقة سحب، وتحويل الأموال مباشرة من تطبيق ومركز خدمات "ناو موني"، أي يمكن للعاملين بالخارج تحويل أموالهم بسهولة.



