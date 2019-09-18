سقوط شرطيين مزيفيين يسرقان متعلقات الأهالى بالبساتين

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عاطلين انتحلا صفه رجال شرطة لسرقة متعلقات واموال المواطنين بالبساتين.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وردت معلومات قيام شخصين بإستيقاف المواطنين والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلان صفة رجال شرطة.





على الفور إنتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزة أحدهما( طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية) وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش (طالبين).



