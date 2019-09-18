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حوادث

بقيمة 5 ملايين جنيه .. ضبط 730 طربة حشيش فى منزل تاجر مخدرات بمطروح

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، ورصد العناصر القائمة على جلبها وترويجها، وتشديد الرقابة على منافذ التهريب.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم بمسكنه وضبطه .. وبحوزته ( 730 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (106,300 كيلو جرام)، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن و طبنجة عيار 9مم ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات.

تقدر قيمة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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